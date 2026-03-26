ENTREVISTA | Violeida Sánchez Metgessa al CAP Bages i escriptora
«Ser de fora i parlar català és una combinació que m’ajuda»
Veu Manresa com una ciutat en procés de canvi que pot ser un bon escenari per a les seves novel·les
Violeida Sánchez (1969) va arribar a Manresa des de Cuba fa 24 anys amb un títol de Medicina a sota el braç. Es va obrir camí com qualsevol immigrant il·legal, es va doctorar en Salut, benestar i qualitat de vida a la UVic, i avui és una professional consolidada al CAP Bages de Manresa. Hi va venir perquè hi tenia gent que podia ajudar-la, i s’hi ha quedat perquè s’hi ha sentit bé. A banda de metgessa és escriptora, amb quatre obres publicades: «Añoranza» («Enyor» en versió catalana), «Flagelos», «Insomnes», i «Soy inmigrante, i què?». La cinquena està a punt de sortir.
Li ha estat molt difícil establir-se?
No ha estat fàcil. Vaig arribar com a il·legal, i fins que vaig aconseguir homologar el títol de Medicina vaig haver de treballar de cambrera, de cuinera i del que va caldre, tot en negre. També és veritat que, si tens un títol que saps que el podràs homologar, tot es veu diferent; saps que és una qüestió de temps.
Com veu la manera en què la població autòctona està vivint l’arribada d’immigrants?
Jo diria que és el pitjor moment des que vaig arribar. Ara hi ha molta població que ha vingut fa poc i que no té manera de guanyar-se la vida; això genera que hi hagi delictes, i el resultat és que es provoca molt rebuig de la gent d’aquí, molt més que fa 23 anys.
Vostè és dona i negra. Percep alguna reticència en els pacients?
Em molesta quan sento que diuen «tinc una doctora estrangera però molt bona». Aquest ‘però’ sobra. Hi ha dues coses que, combinades, m’ajuden: ser de fora i parlar català. Per ser de fora se senten bé amb mi els estrangers, i per parlar català desapareixen les reticències dels catalans de tota la vida. Normalment, si sorgeixen problemes és quan es creen situacions conflictives. Llavors surt tot el que normalment no aflora: el masclista et diu «dona hauries de ser», el racista et diu negra... I a la primària, de vegades, es donen situacions de tensió.
Ara que el sistema està molt carregat deu passar més.
Sí. Jo crec que hi ha dues coses que faciliten que les coses es tensin. Una és l’expectativa de que, si vas al metge, et resoldrà el problema que tens, sense adonar-se que tenim limitacions que alenteixen els processos; i l’altra és l’educació, tant personal com sanitària: hi ha molta gent que se’t fica al despatx sense esperar el torn, no deixa temps perquè el tractament faci efecte, demana que anem a casa seva per un refredat, truca una ambulància sense necessitat... Això és utilitzar malament el sistema, i també influeix en com funciona. No tot és culpa de la falta de recursos.
Però la falta de recursos compta.
Sí, és clar. A la primària hem d’anar triant a qui fem una ecografia i a qui no, per exemple. I les llistes d’espera fan que, quan arribis a l’especialista, de vegades ja ni tens el problema. Això és una realitat.
Hi deu haver alguna cosa en la Medicina que empeny a escriure, perquè hi ha molts metges escriptors.
Deu ser que el tracte amb les persones amb problemes produeix vivències molt intenses que els metges amb sensibilitat artística canalitzen escrivint. Però jo vaig començar quan era petita perquè tenia malsons molt elaborats, i una vegada vaig somniar que era una taula; notava perfectament que la gent s’asseia a menjar en mi. Això em va al·lucinar, ho vaig explicar a la meva mare i es va posar a plorar, preocupada. O sigui que vaig pensar que, en comptes d’explicar-los, els escriuria.
Quin efecte li va fer Manresa en arribar?
Em va cridar molt l’atenció tot perquè jo no havia estat mai a una ciutat europea. El que més em va sobtar va ser el clima. Vaig arribar un 2 de maig i va estar tres dies tapat i plovent. Mai havia estat tant temps sense veure el sol! I la gent es queixava de la xafogor quan jo el que notava era una sequedat brutal. L’altra cosa que em va sobtar va ser el silenci. Obrir la finestra i no sentir el soroll cubà em sorprenia. Ara ja m’hi he acostumat i ja no trobo que sigui una ciutat tan silenciosa! (riu)
Hi ha situat una novel·la negra, «Añoranza». Funciona bé com a escenari de ficció?
Sí, però la mires diferent. L’escenari principal és el carrer de Predicadors, que em recorda l’Havana Vieja. Els personatges passegen per carrers reals, i funciona perfectament. Però el lloc on viu la gent dolenta és imaginari, als afores de la ciutat. No vaig voler assenyalar cap barri dolent!
I com la veu, des d’un observatori real i diferent com la seva consulta?
Jo diria que Manresa està viva i canviant. Espero que per a bé. S’ha anat fent plural amb gent nouvinguda, no només de països pobres, sinó també de Barcelona. Lògicament, la coincidència de gent molt diferent genera contradiccions, però això també la fa rica. El que em sap greu és que es perdi el català. Els nois que han nascut aquí fills d’immigrants no la veuen com la seva llengua.
A vostè li deuen parlar poc en català, d’entrada.
Sí, perquè poques persones negres parlen català, i el catalanoparlant utilitza la llengua que suposa que s’entendrà. És un prejudici, però ho trobo comprensible. El que és una mica irritant és quan se m’adreça en castellà una persona que veig que és catalanoparlant, jo contesto en català, i continua en castellà o em pregunta si prefereixo català o castellà. Sempre responc el mateix: jo parlo en català, vostè parli el que li resulti més còmode.
Tindrà novel·la nova per Sant Jordi?
Sí, «Habitaciones consecutivas», negra però sense sang i fetge. S’hi explica la violència des del punt de vista de les víctimes. Ha quedat finalista del premi Black Mountain. Això fa il·lusió! n
