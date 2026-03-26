El govern de Veneçuela es fa ressò de la moció aprovada a Manresa contra l’acció militar dels EUA

Destaca que la capital del Bages ha estat dels primers municipis a condemnar el segrest de Nicolás Maduro

Ministeri del Poder Popular per a Relacions Exteriors de Veneçuela

Ministeri del Poder Popular per a Relacions Exteriors de Veneçuela / Arxiu particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

El Ministeri del Poder Popular per a Relacions Exteriors de Veneçuela s’ha fet ressò de la moció aprovada per l’Ajuntament de Manresa que condemna la ingerència militar i política dels Estats Units d’Amèrica a la república bolivariana.

En una publicació del Consolat de Veneçuela a Barcelona s'afirma que “els primers municipis a aprovar aquesta declaració institucional van ser Sabadell i Manresa, ciutats de referència tant a Catalunya com al conjunt de l’Estat espanyol”.

Continua dient que a partir d’aquest moment, la moció ha estat adoptada progressivament per altres localitats: Vilafranca del Penedès, Torelló, Mollet del Vallès, Blanes, Vilassar de Dalt, Tàrrega, Cardedeu i Cerdanyola del Vallès, fins a arribar a un total de deu consistoris.

El Consolat General de Veneçuela a Barcelona ha valorat positivament aquest suport institucional, tot destacant la importància d’aquestes expressions de solidaritat i posicionament polític des de l’àmbit municipal.

Suport al dret internacional

Relata que la moció aprovada pels ajuntaments denuncia la política sistemàtica d’agressió dels Estats Units contra Veneçuela: bloquejos econòmics, operacions de desestabilització política, campanyes de guerra híbrida i accions militars.

En particular, condemna l’atac del passat 3 de gener, que va deixar més d’un centenar de persones mortes i el segrest del president constitucional, Nicolás Maduro, i de la primera combatent, la diputada Cilia Flores, per als quals s’exigeix el seu “alliberament immediat”.

La declaració assenyala la campanya de desinformació que ha servit com a justificació per a aquestes agressions, l’objectiu real de les quals és controlar els grans recursos naturals de Veneçuela, els quals —puntualitzen— “pertanyen única i exclusivament al seu poble”.

Per als signants, tots aquests fets constitueixen “una greu violació del dret internacional i de la Carta de les Nacions Unides, un acte d’ingerència militar i un cop d’estat de facto contra un estat sobirà”.

Els grups municipals també adverteixen que el trencament del dret internacional obre la porta a un món més insegur, militaritzat i profundament injust: confien que els països europeus assumeixin un paper actiu i autònom en la defensa del dret internacional, la pau i el multilateralisme, mitjançant la mediació, el diàleg i l’observació internacional.

RRSS WhatsAppCopiar URL
