La jove violada i segrestada als Trullols de Manresa diu que va patir per la seva vida: "Era molt violent"
El judici ha quedat vist per a sentència a l'Audiència de Barcelona, i l'acusat ha estat expulsat de la sala per mal comportament
ACN
El judici contra l'home acusat de violar i retenir durant 4 hores una noia a la zona dels Trullols de Manresa ha quedat vist per a sentència. Durant prop de 4 hores, la víctima, testimonis, agents dels Mossos d'Esquadra i pèrits han declarat en el cas.
L'únic que no ho ha fet del tot ha estat l'acusat, que ha respost totes les preguntes amb intervencions fora de context, mostrant una actitud desafiant i mal educada, i, després de nombroses advertències, el jutge l'ha acabat expulsant de la sala pel seu comportament. Se l'ha traslladat a les garjoles de l'Audiència de Barcelona, i retornat a la sala pel dret a l'última paraula, que no ha volgut exercir.
La víctima ha declarat sense haver de veure's amb l'acusat. Se li ha permès fer-ho per via telemàtica des d'una sala annexa a la del judici, dins la mateixa Audiència de Barcelona. Estava en tot moment acompanyada de Mossos d'Esquadra especialistes en casos de violència contra la dona. En la seva declaració, la jove ha dit que aquell dia va patir per la seva vida. "Entre el fred i la seva agressivitat. No em deixava anar i el temps se'm feia etern", ha relatat.
L'acusació i la fiscalia demanen 17 anys de presó per a l'home per un delicte d'agressió sexual amb penetració i un de detenció il·legal. També l'acusen d'un delicte lleu de lesions. L'acusat és reincident i ja havia comès tres agressions més abans, tal com apuntava Regió7.
Segons l'escrit d'acusacions de la fiscalia, els fets van passar a la sortida d'una discoteca dels Trullols, prop de les 4 de la matinada del 12 de gener de 2025. L'acusat va apropar-se a la víctima i, fent-se passar per policia, va aconseguir que aquesta l'acompanyés fins a una zona d'horts sense il·luminar en direcció al camí dels Tovots. Un cop lluny de la discoteca, i a les fosques, el processat es va llençar al damunt de la noia, i va començar a agredir-la i despullar-la. Més endavant, la va portar a una barraca, on va tornar a colpejar-la, a magrejar-la i la va penetrar oralment, sense arribar a ejacular. La va retenir allà dins durant 4 hores, mostrant-se agressiu unes vegades i tranquil en altres. Li deia a la noia que no escaparia perquè anava descalça, però prop de les 9.45 hores del matí la víctima va sentir passos a l'exterior, va sortir i va demanar ajuda.
Tant la fiscalia com l’acusació particular li imputen un delicte d'agressió sexual amb penetració, un altre de detenció il·legal, i un delicte lleu de lesions, i demanen per a l'acusat 12 anys de presó pel primer, 5 pel segon i multa pel tercer.
Per la seva banda, la defensa demana la lliure absolució del seu representat.
