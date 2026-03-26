L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages lluiten contra la discriminació LGTBI+ als centres educatius amb una nova guia dirigida al professorat
El dimarts 31 de març, es penjarà la bandera al balcó de la casa consistorial amb motiu del Dia Internacional per a la Visibilitat Trans*
En el marc del Dia Internacional per a la Visibilitat Trans*, el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa, a través dels respectius Serveis d’Atenció Integral (SAI) LGTBI, presenten Eines bàsiques per acompanyar la diversitat afectiva, sexual i de gènere, una guia adreçada al professorat de secundària dels centres educatius del Bages. Com és habitual, i fruit d’un acord de Ple, l’Ajuntament de Manresa, el Dia 31 de març, es penjarà la bandera Trans* al balcó del consistori. Durant el mes també s’han portat diverses activitats, de forma conjunta entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament, per donar visibilitat al col·lectiu.
Pel que fa a la guia, aquesta es concep com una eina pràctica i accessible que ofereix recursos i orientacions per acompanyar la diversitat afectiva, sexual i de gènere a l’aula. Proporciona un marc bàsic per comprendre aquesta diversitat, visibilitza i conceptualitza les diferents formes d’LGTBI-fòbia i planteja estratègies concretes per prevenir i abordar possibles situacions de discriminació dins dels centres educatius.
La Consellera Comarcal d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñan i Claret, destaca que “amb aquest material volem contribuir a donar eines clares i segures als equips docents, promovent una mirada inclusiva, interseccional i centrada en el benestar emocional de l’alumnat”. Mazcuñan afegeix que “acompanyar la diversitat també és prevenir el patiment i la discriminació, per això, aquest document aposta per la prevenció i per facilitar recursos que permetin als centres educatius avançar-se a possibles situacions de vulneració de drets”.
Alhora, la Regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Manresa, Isabel Sánchez Pulido, assenyala que “amb aquesta iniciativa, el territori fa un pas més per garantir entorns educatius segurs, inclusius i respectuosos, on tota la comunitat educativa, alumnat i professorat, pugui desenvolupar-se amb llibertat, dignitat i igualtat, independentment de la seva identitat o expressió de gènere, orientació sexual o característiques sexuals”. Aquesta guia es distribuirà a tots els centres de secundària dels Bages com a recurs de suport.
Dades de l’LGTBI-fòbia als centes educatius
L’informe sobre l’LGTBI-fòbia a Catalunya evidencia la presència de discriminacions en l’àmbit educatiu, amb 6 denúncies registrades el 2024, principalment per assetjament escolar, violència entre iguals i actuacions discriminatòries. Més enllà de les denúncies, la Xarxa SAI LGBTI va registrar 39 incidències en l’àmbit educatiu, el segon amb més casos, relacionades sobretot amb assetjament escolar, inacció dels centres, dificultats amb el nom sentit i discriminacions per part de personal educatiu. En paral·lel, els SAI de Catalunya van atendre 114 consultes sobre assetjament escolar, ús del nom sentit, aplicació de protocols per a l’alumnat trans i accions de sensibilització.
En l’àmbit estatal, l’informe “Radiografía de la educación en la diversidad LGTBI+” (2025), assenyala que l’etapa d’educació secundària és el període en què es produeixen més situacions d’odi LGTBI+. Segons aquest estudi, més de la meitat de les persones LGTBI+ (53,8%) afirma haver patit algun tipus de situació d’odi durant la seva etapa a l’educació secundària, mentre que només una de cada quatre persones LGTBI+ s’arriba a visibilitzar.
Aquestes dades apunten a una presència relativament baixa de denúncies en comparació amb el volum d’incidències i consultes, una situació que pot estar relacionada amb dificultats estructurals dins dels centres educatius i amb la necessitat d’acompanyament i orientació per part de la comunitat educativa.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca