L'Associació Contra el Càncer de Manresa agraeix l'èxit de la 48a edició de la subhasta de pintures
Es va destacar la implicació del col·legi L’Ave Maria, que enguany ha pres el relleu a l’alumnat de Cal Gravat
Regió7
L'Associació Contra el Càncer de Manresa va celebrar una trobada amb els artistes i els estudiants del col·legi L’Ave Maria per celebrar el bon resultat de la 48ª edició de l’Exposició-Subhasta de Pintures Contra el Càncer. Un certamen que en aquesta edició va assolir una de les quotes de participació més importants de les darreres dècades.
Tal com va comentar la presidenta de l’associació amb gran satisfacció, Txus Pérez, aquesta edició ha suposat un creixement a tots nivells. Va incrementar el nombre d’artistes fins a un centenar, un xifra que no es veia des del 2008; va haver molta més varietat de temàtiques i tècniques artístiques, totes elles d’un gran nivell; va ampliar-se la presència territorial d’artistes de diferents municipis de la Catalunya Central i d’altres indrets del principat; es va incorporar un nombre important de nous artistes; va créixer la presència de dones i artistes joves; i, al seu torn, va augmentar el nombre de vendes a la subhasta i a la postsubhasta de forma significativa.
Implicació
També es va destacar la implicació del col·legi L’Ave Maria, que enguany ha pres el relleu a l’alumnat de Cal Gravat, per la seva destacada col·laboració en l’elaboració de les biografies dels artistes i la seva participació en el muntatge i la subhasta d’obres.
Un resultat d’allò més estimulant que des de l’associació van voler compartir amb el conjunt de pintors i joves estudiants que es van aplegar al centre cívic Selves i Carner el passat dimecres 25 de març, un agraïment que també van extensiu al conjunt de la ciutadania i participants que han contribuït a dotar de més recursos i esperança la lluita contra el càncer.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor