Manresa impulsa el Casal Independentista Alimara per crear un nou espai cultural i social
El projecte aspira a sumar una base de socis prou extensa abans de Sant Joan per funcionar al barri de Vic-Remei
Ruben Costa
El grup impulsor del nou Casal Independentista Alimara ha presentat, a la plaça Europa de Manresa, un projecte que vol esdevenir un nou punt de trobada cultural, social i polític per a la ciutat. L’acte, de caràcter breu, ha servit per donar el tret de sortida a la campanya de finançament solidari amb l’objectiu de fer realitat l’equipament a partir d’aquest estiu.
El futur casal s’ubicarà al número 10 del carrer Puigterrà de Dalt, al barri de Vic-Remei, i es planteja com un espai obert i accessible destinat a reforçar el teixit associatiu, promoure la cultura i la llengua catalana i enfortir les lluites populars. El projecte està impulsat per un grup de veïns i veïnes i té el suport de l’Esquerra Independentista de Manresa. També es preveu incorporar-hi un espai gastronòmic obert a tota la ciutadania. Durant la presentació, els impulsors han defensat la necessitat de generar espais col·lectius en un context que han qualificat de “convuls”, marcat per crisis com la del 2008, el procés independentista, la pandèmia de la Covid-19 o les dificultats d’accés a l’habitatge. Davant d’aquesta realitat, han assegurat que “no hi ha respostes individuals” i han reivindicat l’organització comunitària com a eina per construir alternatives.
Fomentar la cohesió social
El Casal Alimara es defineix com un projecte amb vocació de ciutat, pensat per fomentar la cohesió social i el sentiment de pertinença. Els promotors han expressat la voluntat de contribuir a una Manresa “feminista, antiracista i antifeixista”, capaç de transformar-se des de la solidaritat i el suport mutu. La iniciativa també s’emmarca en la trajectòria històrica dels moviments socials i de l’esquerra independentista a la ciutat. En aquest sentit, s’ha recordat l’existència d’un primer espai Alimara fa dècades, que va ser destruït per un atemptat, així com la persistència del teixit associatiu malgrat la repressió. Segons els impulsors, el nou casal recull aquest llegat i vol fer-lo avançar.
Pel que fa al finançament, el projecte s’ha fixat com a objectiu aconseguir 150.000 euros a través de donacions i préstecs per completar la compra de l’immoble i adequar-lo. Paral·lelament, es planteja assolir una base social de 300 socis abans de la revetlla de Sant Joan, que contribuiran amb quotes periòdiques per garantir la sostenibilitat de l’espai. Els promotors han fet una crida a la participació ciutadana, tot remarcant que el projecte vol ser col·lectiu i obert: “No serà d’uns quants, sinó de tota la gent que el faci possible”. Amb aquesta campanya, aspiren a consolidar un espai viu al servei de la ciutat i del seu teixit social.
