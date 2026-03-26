Un patinet elèctric i una bicicleta topen a Manresa
El conductor del patinet, de 47 anys, va resultar ferit lleu
Manresa
El carrer Abat Oliba de Manresa va quedar tallat a falta de pocs minuts de les 2 del migdia a causa d'un accident. Els implicats van ser un patinet elèctric i una bicicleta que, segons informació de la Policia Local, els seus propietaris eren veïns de la capital del Bages.
L'usuari de la bicicleta, de 18 anys, va sortir il·lès del xoc, mentre que el del patinet, de 47 anys, va resultar ferit lleu. Tot i això, cap dels dos va haver de ser traslladat a l'hospital i el carrer va ser reobert poca estona després. Les proves d'alcoholèmia fetes per la Policia als dos implicats van resultar negatives.
