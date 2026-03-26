El primer Cafè de la Mort genera reflexió a Manresa
Organitzada per Capalafí, Recer i el Servei de Dol de la Catalunya central, la trobada celebrada aquest dijous al matí amb més d'una vintena de persones ha tractat per què ens fa tant respecte parlar de la mort
Fins al juny vinent es convocarà una sessió mensual l'últim dijous de cada mes a les 10 del matí, a El Graner
Amb el suggestiu enunciat Cafès de la Mort, tres projectes de Manresa lligats a la mort i al fet de morir des de diferents vessants han organitzat aquest dijous al matí la primera trobada per parlar-ne amb naturalitat. La convocatòria s'ha fet en un espai de confiança i seguretat on els assistents, més d'una vintena, han pogut reflexionar sobre la pregunta que s'ha posat damunt la taula en aquesta ocasió: Per què ens fa tant respecte parlar de la mort?
La pròxima, el 30 d'abril
Fins al juny vinent, el col·lectiu Capalafí, la Cooperativa d'Acompanyament Veïnal Recer i el Servei de Dol de la Catalunya central organitzaran un Cafè de la Mort mensual; serà l'últim dijous de cada mes, a les 10 del matí, a El Graner (c. Sobrerroca, 15 de Manresa). La pròxima serà el dijous 30 d'abril.
S'ha triat el dijous perquè hi ha el mercat de flors a la plaça d'Europa i porta molt ambient en aquest sector del Centre Històric. L'objectiu és propiciar un espai on poder parlar d'una manera lliure i sense judicis sobre el final de vida i sobre la mort en un entorn de confiança, confidencialitat i intergeneracional, si bé per l'hora de la trobada els assistents a la primera sessió han estat, sobretot, dones de més de 55 anys.
Amb un temps acotat d'hora i quart, en cada trobada es partirà d'una foto, d'una pintura o d'una frase per compartir "què ens suggereix la mort", explica la doctora Anna Vidal, de Capalafí, que ha acompanyat la sessió amb altres integrants d'aquest col·lectiu i de Recer.
Algunes de les reflexions
La pregunta d'aquest dijous ha generat moltes reflexions al voltant de la taula, com ara que, a pagès, a diferència de la ciutat, el fet que la gent s'ajudi més els uns als altres i que en una mateixa casa convisquin diverses generacions fa que la canalla estigui més acostumada a veure morir un avi. Una altra reflexió, sempre parlant d'un camí cap a la mort esperat, del procés d'envelliment natural, deixant de banda les morts per accident, ha estat que la vida intensa que portem avui dia de fer constantment, massa sovint no permet adonar-se que la mort és vida perquè sense vida no hi hauria mort. La por pel fet de no saber què hi ha més enllà de la mort o com condicionen les experiències de mort haver vist una altra persona morir en unes condicions o unes altres també s'han tractat.
