Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
L'administració del Carrefour tenia 10 dècims del número 87.489
Cada butlleta està agraciada amb un premis de 30.000 euros
L'administració número 8 de Manresa, la que està situada a l'interior de l'hipermercat Carrefour, ha repartit el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional. El número premiat és el 87.489 i el premi és de 300.000 euros al número (30.000 al dècim). A més de Manresa, també hi ha dècims venuts a Ledoño (A Corunya), Almunécar (Granada), Las Rozas (Madrid), Ansoain (Navarra) i Riaza (Segovia).
A Manresa hi van arribar una sèrie del 87.489, però en el moment de donar-se a conèixer el premi el responsable de l'administració no tenia accés a les vendes fetes i no sap exactament quina quantitat de diners ha pogut repartir. En tot cas, qui tingui un dècim amb aquest número té un premi de 30.000 euros. Els responsables de l'administració han assegurat que com a mínim n'han venut 5 i han de comprovar si hi ha més afortunats. El segon premi ha anat ben just que també toca a Manresa. Tenen un número abonat, 10 dècims, que venen sempre, del 21.109 i ha sortit el 21.108. Per aquest segon número el premi és de 60.000 euros al número, 6.000 al dècim.
L'administració número 8 de Manresa, que ha repartit part del premi, situada al Carrefour, té trobades freqüents amb la sort. L'última va ser el passat mes d'agost. El sorteig de la loteria del 30 d'agost de 2025 va deixar a Manresa 72.000 euros. L’administració de Loteria situada al Carrefour de l’Avinguda Àlvar Aalto de Manresa havia venut sis dècims del número 91.842. En aquest cas era del sorteig de dissabte i corresponia a un segon premi de la Loteria Nacional, dotat amb 120.000 euros al número, és a dir, 12.000 euros per dècim.
El número és abonat i es juga setmanalment a l’administració. Dels 10 dècims disponibles, tres s’havien venut a través de finestreta i tres més corresponien a abonats habituals que jugaven sempre a aquest número. En total, llavors es van repartir 72.000 euros entre els afortunats.
Aquest premi arribava només dos mesos i mig després que la mateixa administració repartís 120.000 euros (14 de juny), també amb un segon premi de la Loteria Nacional, en aquell cas amb el número 63.636. Aquella sèrie també era un número abonat i es va vendre íntegrament, fet que va suposar una altra pluja de premis entre els seus fidels clients.
El premi del passat mes d'agost també va tocar en altres municipis com Albacete, Vélez Rubio (Almeria), Sant Cugat del Vallès, Ballobar (Osca), San Agustín i San Fernando (Las Palmas), i Foz (Lugo).
