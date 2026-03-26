Usuaris del Servei de Dol de la Catalunya central fan una crida per evitar que desaparegui
L'entitat, amb més de 25 anys sobre les espatlles, passa pr problemes econòmics
Usuaris del Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya central han expressat el seu suport a l’entitat i han fet públic el seu temor que pugui arribar a desaparèixer a causa dels problemes econòmics que arrossega. Consideren que presta una ajuda emocional imprescindible a totes aquelles persones que han perdut un ésser estimat.
A finals de l’any passat el principal responsable del servei, Carles Perarnau, va alertar que el servei passava per un mal moment econòmic. Una empresa funerària no va renovar l’acord que li garantia uns ingressos fixos i van fallar subvencions que tenien previstes. Tot plegat «fa que els replantegem i podem continuar o no», va afirmar aleshores Perarnau.
El servei dona suport de manera gratuïta a persones que passen un procés de dol. És el cas de Montserrat Bernades, de Gironella. Explica que «vaig arribar a un moment molt fràgil de la meva vida després de la pèrdua de la meva filla. Em va deixar molt desorientada i sense eines per gestionar el dolor». Al Servei d’Acompanyament en el Dol «hi vaig trobar escolta, respecte i una enorme qualitat humana».
Si desapareix, serà un fracàs
Bernades considera que seria un «fracàs» que el servei arribés a desaparèixer. «Tenir cura del dol és tenir cura de la nostra societat, fer-la més humana, més sensible i més forta davant la pèrdua».
En termes semblant s’expressa Regina Miró, que va veure morir un fill seu. El grup d’acompanyament «va ser un espai vital per mi. Vaig entendre que, tot i l’absència del meu fill, la vida encara podia tenir un sentit», però «afrontar una pèrdua així sense ajuda és molt dur, sovint impossible».
Carme Miró, que va perdre un fill i un nebot, considera que el grup no pot desaparèixer perquè «és imprescindible. Acompanya, sosté i dona esperança a moltes persones en moments molt difícils de la seva vida». Pepita Garriga, a qui se li va morir el marit, considera que és un projecte «preciós i necessari». Destaca que compartir l’experiència amb un grup «ajuda molt».
Mònica Serra recorda que no hi ha cap organisme públic que presti aquest tipus de servei, i assegura que el dol no és només una experiència íntima, sinó també una qüestió de salut emocional. Si no hi ha un acompanyament adequat, opina, poden aparèixer «greus problemes de salut mental, aïllament social i dificultats per reprendre la vida quotidiana». Per això fa una crida a les administracions i a la societat en general per assegurar la continuïtat del servei.
El consell de la psicooncòloga
La Magda Real va perdre el marit a causa d’un càncer. «Tot i que el pronòstic no era gen favorable, la seva mort ens va agafar per sorpresa. El meu món es va aturar de cop. Havia estat un any anant a mil per hora, medicació, tractaments, males notícies, possibles assajos clínics... i de sobte res. Vaig parar de cop, però el meu cap no ho podia processar».
Explica que la psicooncòloga de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa li va recomanar al servei de dol. A la primera entrevista «només vaig fer que plorar». Posteriorment, es va afegir al grup i exposa que «és molt necessari que hi hagi un servei d’aquest tipus a Manresa. Per mi va ser un punt d’inflexió». Pensa que sola no se n’hagués en sortit.
En tots els casos citats fan una crida perquè el servei pugui continuar. Per la seva part Perarnau va iniciar una campanya de mecenatge i negociacions per poder continuar prestant el servei. La teràpia de grups es fa a la casa Flors Sirera. Recentment, va rebre l’euro solidari de la Transéquia, que van suposar 3.000 euros.
