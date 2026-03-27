Afectacions de trànsit per millorar el paviment del passeig de la República de Manresa
De dilluns a divendres, quedarà tallat el tram que va de la plaça de la Reforma fins al carrer de les Piques
Els treballs de millora del paviment (formigó blindat) del passeig de la República de Manresa comportaran modificacions en la circulació de vehicles. Des del dilluns 30 de març fins al divendres 3 d'abril (al matí) es tallarà el trànsit al tram de la plaça Reforma comprès entre el passeig de la República i el carrer de les Piques.
Durant aquest període:
- L'accés a la plaça Reforma es tancarà a l'alçada del Pont de la Reforma, però es mantindrà l'accés per als residents fins al carrer Font dels Llops.
- Els vehicles podran accedir al passeig de la República seguint l'itinerari: plaça deSant Ignasi, carrer de Santa Llúcia, carrer de Vallfonollosa, plaça d'en Creus, carrer de les Piques i plaça de Llisach.
- L'accés del passeig de la República a la plaça de la Reforma en direcció al Pont de la Reforma no es veurà afectat.
- Els vehicles que necessitin accedir al gual afectat pel tancament de trànsit podran fer-ho des de la plaça d'en Creus.
