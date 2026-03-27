Contacte a Manresa de Bacardit amb el Secretari del àrea de Política Municipal del PSC
La trobada va servir per tractar aspectes del grup de Junts a la Diputació de Barcelona i dels atacs que està rebent a nivell local
Ramon Bacardit, president del grup de Junts per Catalunya a la Diputació de Barcelona, i Joaquín Fernández, Secretari del àrea de Política Municipal, Implantació i Territori del Partit dels Socialistes de Catalunya, s’han trobat a una cèntrica cafeteria-restaurant de Manresa.
Requerit per aquest diari, l’alcaldable de Junts per Manresa ha explicat que el cafè que van compartir al Miami forma part de les trobades amb tota mena de representants polítics que realitza en la seva qualitat de diputat provincial i president del grup de Junts a la Diputació de Barcelona. Bacardit ha afegit que aquest tipus de trobades en ambients informals són habituals, també amb responsables d’àrees diverses d’altres partits per tractar temes d’àmbit provincial.
Situació de violència
Segons el president del grup municipal de Junts, el Secretari de Política Municipal del PSC es va interessar per la situació de violència que estan patint, tant ell personalment com el partit de Junts a Manresa. “Es va interessar per la situació i em va demanar com em trobava, això és tot”, ha assegurat Bacardit.
El cap de llista i el partit de Junts per Manresa han estat objecte de cartells difamatoris, pintades intimidatòries i actes vandàlics contra el local del passeig de la República.
