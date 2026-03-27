David Fernàndez parlarà a Manresa de "Gent sense cases i cases sense gent"

La xerrada del periodista i activista social serà el 8 d'abril i acompanyarà una exposició produïda pel centre d’art L’Albergueria del bisbat de Vic que s'inaugurarà aquest dimarts a la sala d'exposicions de l'Espai Plana de l'Om

La mostra "Aixopluc", de l’artista vigatà, pintor i fotògraf Marià Dinarès, arriba de la mà de Càritas

El periodista i activista social David Fernàndez serà el dimecres 8 d'abril a Manresa per parlar del tema Gent sense cases i cases sense gent. L'acte acompanyarà l'exposició Aixopluc, que s'inaugurarà aquest dimarts 31 de març a la sala d'exposicions de l'Espai Plana de l'Om.

La mostra de l’artista vigatà, pintor i fotògraf Marià Dinarès tracta sobre la necessitat humana d’arrecerar-se, de tenir un habitatge, un lloc on recollir-se i on resguardar-se de la intempèrie. Es podrà visitar fins al 12 d’abril i ha estat produïda pel centre d’art L’Albergueria del Bisbat de Vic. A la capital del Bages, es presenta conjuntament amb Càritas Arxiprestal de Manresa.

A l’acte d’inauguració intervindran Marià Dinarès, autor de l’exposició; mossèn Josep Maria Riba, director de l’Albergueria, i Joan Grau, director de Càritas Arxiprestal de Manresa.

La conferència de Fernàndez del 8 d'abril serà a l’auditori de l'Espai Plana de l’Om, a les 7 de la tarda.

L'exposició &quot;Aixopluc&quot; al vestíbul del MEV, Museu d'Art Medieval de Vic

L'exposició "Aixopluc" al vestíbul del MEV, Museu d'Art Medieval de Vic / Arxiu/Cases d'Oliba

Sobre Marià Dinarès

Des de l'estiu del 1997, Dinarès va fotografiant “cases que no són cases”, en paraules seves. Estructures, fetes per persones, que s’acosten a la idea de casa, d’aixopluc. En té centenars: des de marquesines en entorns rurals fins a aquesta mena d’habitacions que les persones sense sostre organitzen sota unes bastides, per exemple.

Amb persistència ha anat recollint imatges, mai des de la crítica o la burla, sinó des de l’admiració, des de la curiositat, des de la complicitat. Aquest inventari, més enllà de la curiositat per les construccions i per la seva insòlita materialització, parla de la necessitat humana d’arrecerar-se, de tenir un lloc on recollir-se, on resguardar-se de la intempèrie; de la física, però també la vital i social. La necessitat de ser protegits i acollits.

Afectacions de trànsit per millorar el paviment del passeig de la República de Manresa

bonÀrea reubica i amplia la seva botiga al Pont de Vilomara

Neu per Setmana Santa? Catalunya activa avisos per vent i nevades al Pirineu per l'arribada d'una massa d'aire polar

Vingegaard confirma la seva condició de favorit a la Volta a Catalunya i arrasa a Coll de Pal

La Setmana de l'Ocupació del Bages celebrarà la seva sisena edició del 24 al 29 d'abril

Tall de trànsit al carrer de les Campanes de Manresa per treballs a l'enllumenat públic

Marc Bernal debuta guanyant clarament amb la selecció sub-21 a Xipre (0-7)

Necrològiques del 28 de març de 2026

