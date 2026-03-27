L'assemblea docent del Bages rep el conseller Dalmau amb protestes a Manresa
L'acció s'emmarca en un cicle de mobilitzacions que no s'aturarà fins que el Govern mostri una voluntat real de millorar les condicions laborals del col·lectiu
Regió7
L'assemblea docent del Bages que agrupa més d'una quarantena d'assemblees de centres de la comarca ha protagonitzat avui una sonora protesta a Manresa per rebre el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, expressant el profund malestar del sector educatiu davant la paràlisi de les negociacions amb el Departament d'Educació. L'acció s'emmarca en un cicle de mobilitzacions que, segons els representants dels treballadors, no s'aturarà fins que el Govern mostri una voluntat real de millorar les condicions laborals del col·lectiu i de la inversió en la millora de l'educació pública.
Un conflicte que el Govern intenta tancar en fals
Tot i que el conseller de la Presidència de la Generalitat s'havia mostrat reticent a trobar-se amb les organitzacions sindicals que han impulsat les darreres vagues, finalment es va produir una reunió dijous a la tarda. Aquesta trobada es considera una conseqüència directa de l'èxit de les mobilitzacions, malgrat que el Govern insisteix que el límit de l'oferta ja s'ha assolit.
Els docents denuncien que la Generalitat està utilitzant una estratègia de "dividir per vèncer", prioritzant pactes tancats fora de la mesa sectorial amb organitzacions que han donat suport als pressupostos, en el que consideren un clar intercanvi de favors polítics.
Greuges i demandes del sector educatiu
L'assemblea docent ha volgut fer públiques les principals queixes que motiven aquesta "escridassada" i la continuïtat de la lluita:
- Infrainversió crònica: Catalunya destina només un 17% del pressupost a Educació, mentre que la majoria de comunitats autònomes superen el 20%. Part d'aquesta inversió, a més, es destina a partides absurdes com la renovació dels portàtils del professorat, quan la majoria funciona perfectament. S'exigeix el compliment de la LEC, que estableix una inversió mínima del 6% del PIB.
- Propaganda salarial fal·laç: Els docents critiquen les comparatives salarials "adulterades" que fa el Govern. Denuncien que no es tenen en compte els augments de 2023 en altres territoris ni els complements de singularitat, amagant que el poder adquisitiu dels docents catalans continua a la cua.
- Negociació bloquejada: Es considera "hipòcrita" que el Govern s'escudi ara en la mesa sectorial com a únic espai legítim, quan han estat ells mateixos els qui han pactat millores insuficients de forma externa i abrupta.
- Manca de voluntat política: Diversos grups parlamentaris han confirmat als representants educatius que el problema no és de falta de pressupost, sinó de manca de voluntat política per part del Departament.
El curs escolar, en risc
Davant la immobilitat del Govern, els centres educatius estan augmentant el nivell de pressió. Ja s'estan duent a terme accions i més de 480 centres ja han anunciat la suspensió de sortides i colònies si la negociació no avança i la creació d'assemblees de centre arreu del territori per seguir escalant el conflicte. L'assemblea docent assegura que "no aturarem les mobilitzacions sinó que les augmentarem d'intensitat, ja que el sector ja ha manifestat amb força la seva opinió sobre l'acord".
