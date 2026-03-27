La Moreneta, el secret de l'oficina de loteria del Carrefour que ha repartit 300.000 euros
En 7 anys, ha donat quatre primers premis, tres segons, un tercer i un cinquè
L’administració de loteria número 8 de Manresa, la que hi ha al Carrefour, ha repartit els últims 7 anys quatre primers premis de la Loteria Nacional, tres segons premis, un tercer premi i un cinquè premi. L’últim va ser dijous passat, quan va vendre 10 números del número 87.489, que va resultar ser el primer premi. A 30.000 euros per dècim, són 300.000 euros.
David Fernández es va fer càrrec de l’oficina fa, precisament 7 anys, i quan se li demana pel secret d’aquesta bona sort, té una bona història per explicar tot i que, ja d’entrada, adverteix que no creu massa en segons què. Comenta, però, que quan va assumir l’administració de loteria es va trobar que tenia una bruixa d’amulet. «Una clienta habitual ens deia sempre que aquesta bruixa que generava molt mala energia i que l’havíem de canviar», narra Fernández.
En un primer moment no li van fer cas. Però va arribar un punt que insistia tant que va accedir. «Em va dir que donés les gràcies a la bruixa i que la tirés, que anés a buscar una Moreneta perquè dona bona sort i que netegés l’oficina amb una planta que es diu ruda, cosa que no havia sentit mai».
I així ho va fer. «Vam anar a Montserrat, vam comprar una Moreneta, la vam posar aquí, vam donar les gràcies a la bruixa i la vam tirar, i vam netejar l’administració amb ruda. No hi creia, però vaig pensar que potser ho havíem de fer». El cas és que des de llavors, cada any «hem repartit un o dos premi importants». La clienta en qüestió continua anant a comprar dècims, però no sabem si li ha tocat algun d’aquests premis o no.
Dijous torna la sort
Aquest dijous l’administració va tornar a estar de sort. Com cada sorteig, el segueixen en directe. Quan va sortir el segon premi, un dels treballadors va fer notar que no els havia tocat per un número. El premi va anar a parar al 21.108, i l’administració està abonada al 21.109.
Poc després, però sortia el primer. Aquest divendres al matí, un cop s’ha fet el recompte oficial, s’ha confirmat que han venut 10 números del 87.489. A més de Manresa, també s’han venut dècims del número premiat a Ledoño (A Corunya), Almunécar (Granada), Las Rozas (Madrid), Ansoain (Navarra) i Riaza (Segovia).
«És molt emocionant saber que has donat un premi gros», ha explicat aquest mateix divendres Fernández. «A vegades la gent ve, et dona les gràcies, plora... Al final t’acaben explicant les seves històries, les seves situacions i fins i tot algun cop et salta la llagrimeta».
En aquesta ocasió no era un número al qual estava abonat l’oficina, sinó els que Loteria Nacional envia a les administracions de forma aleatòria. A la del Carrefour hi treballen, a més a més del David Fernández, el Sergi, l’Isaac, la Tània, la Lucia, la Claustre i el Xavier.
El juny de l’any passat va repartir 120.000 euros amb un segon premi, i a l’agost va tornar a donar un segon premi que, en aquesta ocasió, van suposar 72.000 euros.
Un punt d'alegria
Quan reparteix un premi important sempre noten un degoteig de gent que s’hi acosta per tornar a temptar la sort. «Hi ha un efecte crida. No hi ha aglomeracions ni cues, però es nota un punt més d’alegria». Fernández opina que, al cap i a la fi, són diners que es queden a la ciutat i al territori. «Jo sempre dic que m'és igual que sigui jo, l’oficina del Guimerà o la de Bases, però que hauríem de donar un premi gros de Nadal. Evidentment m’alegraria que fos jo, però se’n beneficiaria i repercutiria la ciutat, la comarca i rodalia».
