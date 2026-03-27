Un motociclista ferit en un accident amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa
Un cotxe va col·lidir contra la motocicleta dijous a mitja tarda a Manresa, i ambdós conductors van donar negatiu al control d'alcoholèmia
Manresa
Un motociclista va resultar ferit aquest dijous a la tarda en una col·lisió amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa. La víctima, un home de Manresa de 58 anys, va patir ferides de pronòstic reservat, segons la Policia Local de Manresa.
Per la seva banda, el conductor, va resultar il·lès. Ambdós van donar negatiu al control d'alcoholèmia. L'accident va passar dijous prop de les 18 h a la carretera de Vic de Manresa, a l'alçada del número 187-189 en sentit centre de la ciutat.
