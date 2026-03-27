Un motociclista ferit en un accident amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa

Un cotxe va col·lidir contra la motocicleta dijous a mitja tarda a Manresa, i ambdós conductors van donar negatiu al control d'alcoholèmia

Marques de l'accident que ha tingut lloc a la carretera de Vic de Manresa aquest dijous

Marques de l'accident que ha tingut lloc a la carretera de Vic de Manresa aquest dijous / Eduard Font

Eduard Font Badia

Manresa

Un motociclista va resultar ferit aquest dijous a la tarda en una col·lisió amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa. La víctima, un home de Manresa de 58 anys, va patir ferides de pronòstic reservat, segons la Policia Local de Manresa.

Per la seva banda, el conductor, va resultar il·lès. Ambdós van donar negatiu al control d'alcoholèmia. L'accident va passar dijous prop de les 18 h a la carretera de Vic de Manresa, a l'alçada del número 187-189 en sentit centre de la ciutat.

Un motociclista ferit en un accident amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa

Un motociclista ferit en un accident amb un cotxe a la carretera de Vic de Manresa

Peces mal col·locades i problemes en les proves, raons del retard en el lliurament dels nous trens de Rodalies

Un ferit greu en una sortida de via a la C-55: el cotxe ha donat tres voltes de campana

Denunciades dues persones a Masquefa per defraudar uns 90.000 euros d'electricitat per una granja de criptomonedes

Gas del riure per a les mares que estan a punt de donar a llum: la iniciativa d'aquest hospital de Catalunya

Trànsit controlarà els GPS en l'operació sortida de Setmana Santa: les ‘dreceres’ apareixeran com a rutes "inactives" o "en obres"

Anthropic guanya (de moment) Trump: un jutge anul·la l’«orwel·lià» veto del Pentàgon a la seva IA
