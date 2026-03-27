L'Otto troba camarada dins del cos de la Policia Local de Manresa: aquest és en Soul, el nou agent de la Unitat Canina
Aquest jove pastor belga s’uneix a l’agent caní Otto per reforçar les tasques de prevenció, civisme i seguretat ciutadana al municipi
L’ampliació permetrà augmentar la presència d’aquesta unitat especialitzada en parcs, entorns escolars i controls preventius
Regió7
L’Ajuntament de Manresa ha anunciat aquest divendres l’ampliació de la Unitat Canina (K9) de la Policia Local amb l’arribada d’en Soul, un pastor belga que s’acaba d’incorporar oficialment al cos municipal. Amb aquesta nova alta, la policia dobla els seus efectius de quatre potes, fent un pas endavant en el model de policia de proximitat i prevenció.
Fins ara, la Policia Local de Manresa comptava amb un únic agent caní, l’Otto. Durant el seu temps de servei, l’Otto ha dut a terme una tasca excel·lent, demostrant l’eficàcia d’aquesta unitat en àmbits com la detecció de substàncies estupefaents i el patrullatge a peu. Els bons resultats obtinguts i la gran acollida per part de la ciutadania han motivat el consistori a reforçar la unitat.
La incorporació d’en Soul permetrà donar suport a l’Otto, garantint un relleu operatiu adequat per al benestar animal d’ambdós gossos i permetent cobrir més torns i dispositius policials setmanals.
En Soul és un exemplar de pastor belga, una raça mundialment reconeguda i altament valorada en l’àmbit policial per la seva extraordinària intel·ligència, agilitat, lleialtat i capacitat d’aprenentatge. Actualment, el nou agent treballa colze a colze amb el seu policia guia en els seus entrenaments i rutines diàries d’ensinistrament per estar al màxim nivell operatiu.
Les funcions principals de la Unitat Canina de Manresa se centren en la prevenció i la seguretat ciutadana, mitjançant la participació en dispositius conjunts amb altres unitats i el patrullatge en punts estratègics de la ciutat. Al mateix temps, desenvolupen tasques de detecció de substàncies estupefaents, especialment a través de controls de tinença i consum de drogues a la via pública, amb una atenció particular als espais més sensibles com parcs, places o estacions de transport. La unitat també té una presència preventiva en els entorns escolars, amb actuacions dissuasives als voltants d’instituts i centres educatius. Finalment, exerceix una funció de policia de proximitat mitjançant xerrades i exhibicions a les escoles, amb l’objectiu de fomentar el civisme i apropar la tasca policial als més joves.
Amb l’equip format per l’Otto i en Soul, la Policia Local de Manresa consolida una Unitat Canina moderna, eficient i plenament integrada en l’estratègia de seguretat i benestar de la ciutat.
