Tall de trànsit al carrer de les Campanes de Manresa per treballs a l’enllumenat públic
L'afectació serà aquest dilluns 30 de març al matí entre els carrers de Sant Francesc i d'Arbonés
Mentre durin les feines les fotomultes de la zona es desactivaran poder passar pel Barreres i Santa Maria
Regió7
Manresa
Aquest dilluns 30 de març, de 2/4 de 10 del matí a la 1 del migdia, es duran a terme treballs a l'enllumenat públic al carrer de les Campanes que tindran afectacions al trànsit, ha informat l'Ajuntament.
El trànsit de vehicles es tallarà al carrer de les Campanes, concretament al tram comprès entre el carrer de Sant Francesc i el carrer d'Arbonés. L'accés a la plaça de Palmira Jaqueti Isant (Conservatori de Música) i al carrer d'Arbonés es farà a través del carrer de les Barreres i del carrer de Santa Maria, amb el control d'accés a l'illa de vianants desactivat durant aquest període.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya