Un conductor perd el control del vehicle i bolca en una pista al terme de Marganell

A Moià han atropellat una persona en un pas de vianants a la carretera de Manresa, que ha resultat ferida lleu

Elements identificatius dels Bombers de la Generalitat de Catalunya / Arxiu/Bombers

Gemma Camps

Manresa

Una persona ha resultat accidentada aquest dissabte al terme municipal de Marganell en la sortida de la carretera BP-1103 entre Marganell i ca l'Oliver. El conductor ha perdut el control del vehicle i ha quedat bolcat al marge. L'avís s'ha rebut a les 12 del migdia i 27 minuts.

El conductor ha sortit pel seu propi peu del cotxe. Els Bombers, que hi han destinat dues dotacions, han desconnectat la bateria del vehicle, però no l'han pogut treure d'on ha quedat perquè és un lloc de difícil accés, de manera que, tal com han informat, ho han deixat en mans dels Mossos per tal de fer les gestions amb l'assegurança per treure el vehicle.

Atropellament a Moià

Per altra banda, a manca de dos minuts per a 2/4 de 2 del migdia s'ha rebut l'avís d'un atropellament en un pas de vianants a l'alçada del número 59 de la carretera de Manresa, a Moià. Una ambulàcia ha portat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa la persona atropellada, que ha resultat ferida lleu.

Tracking Pixel Contents