Un conductor perd el control del vehicle i bolca en una pista al terme de Marganell
A Moià han atropellat una persona en un pas de vianants a la carretera de Manresa, que ha resultat ferida lleu
Una persona ha resultat accidentada aquest dissabte al terme municipal de Marganell en la sortida de la carretera BP-1103 entre Marganell i ca l'Oliver. El conductor ha perdut el control del vehicle i ha quedat bolcat al marge. L'avís s'ha rebut a les 12 del migdia i 27 minuts.
El conductor ha sortit pel seu propi peu del cotxe. Els Bombers, que hi han destinat dues dotacions, han desconnectat la bateria del vehicle, però no l'han pogut treure d'on ha quedat perquè és un lloc de difícil accés, de manera que, tal com han informat, ho han deixat en mans dels Mossos per tal de fer les gestions amb l'assegurança per treure el vehicle.
Atropellament a Moià
Per altra banda, a manca de dos minuts per a 2/4 de 2 del migdia s'ha rebut l'avís d'un atropellament en un pas de vianants a l'alçada del número 59 de la carretera de Manresa, a Moià. Una ambulàcia ha portat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa la persona atropellada, que ha resultat ferida lleu.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any