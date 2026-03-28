Jocs de cucanya, bous i grans aperitius: Així era la festa de la Puríssima a la caserna del Carme de Manresa
L’antic convent de les Carmelites del Puigmercadal també va ser una caserna de l’exèrcit espanyol, del 1906 a la dècada dels trenta
La festa de la Puríssima era una de les més viscudes i participades, fins i tot, amb «novillades», grans aperitius i tota mena d’activitats festives
Ara fa una mica més de cent anys, la caserna del Carme -a l’antic convent dels Carmelites al Puigmercadal- estava ocupada pel batalló de Reus. Aquest batalló de Caçadors de Muntanya Reus va arribar a Manresa el 1906, s’hi va estar fins a primers de la dècada dels trenta i, per als manresans, va ser el més popular de tots els batallons que hi van passar.
El 8 de desembre, dia de la Puríssima, la infanteria de l’exèrcit espanyol celebrava i celebra el dia de la Immaculada Concepció, la seva patrona. Ho és des de l’any 1892, quan va ser declarada patrona del cos en considerar-la protectora dels soldats i dels exèrcits.
I la festa de la patrona se celebrava a la caserna del Carme amb grans festes religioses i populars i, per descomptat, d’àpats esplèndids. “En fraternal confusió amb el poble és com celebrarà la festa l’Armada d’Infanteria al batalló de Reus de guarnició a Manresa”.
A finals de novembre es va començar a construir una plaça de toros al mig del pati de la caserna, que corresponia a la lluna de l’antic claustre de les carmelites. I uns dies abans de la Puríssima es va guarnir el pati amb banderetes, escuts i altres decoracions.
El dia sis a la tarda, al pati de la caserna, es va fer la primera “novillada”. Per torejar els braus es van buscar soldats -sobretot valencians - que tenien fama de saber torejar.
I, fins i tot, en un punt del pati es va aixecar una tribuna per a les senyores i senyoretes que hi anaren.
La caserna del Carme va ser el primer espai de la ciutat on es van celebrar corrides de toros. Posteriorment, es van obrir fins a set places a la capital del Bages, principalment, al segon tram del passeig a l’altura de l’Institut.
El dia 8, dia de la Puríssima i festa de la patrona, es va servir un menú especial molt complet a la tropa. Pel desdejuni, un cafè amb llet i una torrada amb mantega; i per esmorzar, estofat amb carn i patates, salsitxes amb tomàquet, fruita, pastes i galetes amb vi negre de taula.
A un quart d’una del migdia, la tropa amb la bandera del batalló, la banda de cornetes i música van sortir del “quartel” del Carme i es van dirigir a la Seu on els esperava una gran gentada per assistir a la missa que concelebrava el capellà castrense de la caserna.
Segons les cròniques de l’època, “l’altar estava profusament il·luminat i guarnit amb trofeus militars, adornat de flors que oferia un bell cop de vista i tota l’església il·luminada com en les grans festes”.
A banda de la tropa del batalló de Reus, a la missa hi varen assistir els caps i oficials de totes les armes de Manresa, autoritats encapçalades per l’alcalde Francesc Llatjós Perramon, el president honorari de la Creu Roja i altres representants d’entitats civils.
Després de la missa el batalló van tornar a la caserna del Carme i es va tornar a fer una novillada al seu pati, on, segons les cròniques del moment, “els soldats que formaven la quadrilla de toreros foren molt aplaudits per la tasca que desempenyaren amb totes les regles de l’art de la tauromàquia”.
Seguidament, es feren jocs de cucanya i altres diversions i, tot seguit, a les cinc, es va celebrar el dinar de la tropa al nou menjador que havia construït l’ajuntament i que va consistir en entreteniments d’olives, pebrots i enciams; paella a la valenciana, filet de lluç fregit, llonza a la milanesa, postres: fruita, castanyes, pastís i nous. Vi negre de taula, Xerès González, cafè i cigarro.
Als “sargentos” també se’ls va donar un menú especial amb entreteniments de salsitxes, olives i pebrots; paella a la valenciana; pollastre amb tomàquets i pebrots; rosbif a la vainilla; fruita variada; dolços secs, galetes i pastes; vi negre i clar, celler Veritas; Xeres dolç; Xampany, cafè i cigarro; i Licors Chartreuse i Benedictine
Durant tota la tarda els manresans van poder visitar les diferents dependències de la caserna.
El vespre del dia 9, una vetllada al Teatre Nou situat al passeig, concretament a la cantonada del carrer Cardenal Lluch, que s’havia obert el 1906, va cloure la festa de la patrona del batalló de Reus.
Subscriu-te per seguir llegint
