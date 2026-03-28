El sector creatiu es reivindica amb força a Manresa en la segona gala dels Premis Notworking
La festa celebrada anit al teatre Conservatori va reunir 350 professionals del disseny, la comunicació i la producció audiovisual en una vetllada que els organitzadors llegeixen com la de la consolidació
Es van rebre 130 candidatures i es van repartir deu guardons, a més a més de tres mencions especials
Regió7/G.C.
Manresa va demostrar la nit de divendres que el sector creatiu del territori té molt a dir. La segona edició dels Premis Notworking, celebrada al Teatre Conservatori de la capital del Bages, va reunir 350 professionals, empreses i apassionats del disseny, de la comunicació i la producció audiovisual en una nit "que ja es consolida com una cita de referència al territori".
Després d’una primera edició, el 2025, que va marcar l'engrescador punt de partida d’un projecte amb vocació de continuïtat, els Premis Notworking han tornat amb més força, superant enguany les 130 candidatures presentades. Una xifra que els seus responsables llegeixen com la confirmació del creixement de la iniciativa i l’interès creixent per un espai que remarca el talent local.
L’esdeveniment, conduït per la presentadora Churry Clown, va combinar humor, música en directe, moments escènics i reconeixements en una gala dinàmica que va fer valer la feina dels professionals i projectes impulsats a la Catalunya central.
La sorpresa de la nit
Un dels moments destacats de la nit va ser l’entrada de la grada d’animació del Baxi Manresa, que va fer vibrar el teatre amb el seu emblemàtic toc viking, que va convertir l’inici de la vetllada en una declaració d’intencions: energia, comunitat i orgull de territori.
En total, es van lliurar deu guardons repartits per diferents categories que reconeixen projectes en àmbits com el brànding, la campanya publicitària, l’estratègia de comunicació, el vídeo, el pòdcast i la creació de contingut, entre d’altres.
Els guardonats
Els projectes guanyadors d’aquesta edició han estat per a:
- David Julià Usieto al millor projecte fotogràfic
- Oriol Pascual de B-BRUCE a millor campanya publicitària
- Gemma Capell de Red Peppers Agency a millor estratègia de comunicació
- Duplex Creativity a millor brànding
- Victori Produccions a millor esdeveniment
- Joel Badia Visuals a millor vídeo
- Shalana Rodríguez com a millor creadora de contingut
- Aleix Canal i Mercè Fort a la millor il·lustració
- David Balaguer i Marc Morera a millor pòdcast
- Iris Piedras Fernández a millor proposta acadèmica.
A més, també es van entregar mencions especials vinculades a l’accessibilitat a Marta Bustos, la dona TIC a Hola Mariola i a la promoció del català a Kelly Isaiah.
El valor del procés creatiu
Més enllà dels premis, la gala va posar el focus en el procés creatiu per reivindicar tot allò que sovint queda fora del resultat final: els errors, els canvis, els dubtes i la persistència.
El guardó d’aquesta edició, elaborat artesanalment per Éter Ceràmica, simbolitza la creativitat com una suma de parts, de mirades i de disciplines que, juntes, construeixen alguna cosa més gran.
Final de festa al Sielu
La celebració va continuar més enllà del Teatre Conservatori amb una festa al Sielu, on assistents, premiats i organització van compartir un espai més distès per tancar la nit. Música, connexions i ambient festiu van posar el punt final a una jornada que va reafirmar la vitalitat del sector.
Per als organitzadors, amb aquesta segona edició, els Premis Notworking, organitzats amb la col·laboració de ProManresa de l'Ajuntament de Manresa i amb el suport de la Diputació de Barcelona s'han consolidat com molt més que una gala: un punt de trobada per al talent creatiu de la Catalunya Central i un altaveu per a projectes que connecten idees, marques i persones.
