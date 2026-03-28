Sopar solidari per prestar atenció cardiològica d'alta complexitat a Manresa
La Fundació Althaia organitza un sopat solidari per recaptar fons que permetran fer cateterismes a Manresa
La manresana Sheila Muro, de 36 anys, porta quatre stends al cos. Són unes petites malles metàl·liques cilíndriques que permeten mantenir el flux sanguini després de patir una obstrucció. El 31 de desembre del 2024, per Cap d’Any, Muro va patir la dissecció de l’artèria coronària que va estar a punt de posar fi a la seva vida. De Manresa va ser derivada a la Mútua de Terrassa i a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Josep Maria Estruch, de 64 anys, és de l’Ametlla de Merola. Ha patit dos infarts tot i que no tenia el perfil per ser un pacient de Cardiologia. El primer quan en tenia 61, i el segon, una angina de pit el juliol passat. Xerraire, diu rient que està «enfadat amb la vida». També va ser atès a l’Hospital de Sant Pau de Barcelona després de passar per Manresa.
El punt en comú
Les afeccions coronàries no són l’únic punt en comú de Muro i Estruch. Tots dos participen en la campanya de mecenatge ‘Suma’t al nostre batec’ que impulsa la Fundació Althaia de Manresa per recaptar fons per poder posar en marxa una unitat d’hemodinàmica a l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. Això permetrà atendre casos d’alta complexitat. Com els de Muro i Estruch. També participen en la campanya Edgar Pérez, de 27 anys, i Marina Zapata, de 63. Ambdós també han passat per Cardiologia.
Althaia ha programat un sopar solidari que se celebrarà el pròxim 16 d’abril a la rectoria Godmar de Callús per, precisament, col·laborar amb el projecte. El preu del cobert és de 120 euros. Compta amb l’apadrinament del doctor Valentí Fuster, que no hi podrà ser, però que adreçarà un missatge a tots els assistents. També participaran en l’acte professionals de Cardiologia, que explicaran el projecte així com els pacients atesos.
Sense cap dubte
Muro i Estruch expliquen que quan els hi van proposar participar en la campanya no van dubtar ni un segon. S’han hagut de sotmetre a sessions de fotos i de filmació. Apareixen a cartells, se’ls pot veure a les xarxes i fins i tot als multicinemes Bages.
Si Althaia hagués disposat d’una unitat d’hemodinàmica, tot els hauria sigut més fàcil, expliquen. Per això destaquen la importància de col·laborar amb el projecte. «Nosaltres ho hem viscut en primera persona, però li pot passar a qualsevol. Per això és important que cadascú aporti el seu granet de sorra», comenten.
Les pors persisteixen
Estruch recorda que el segon cop que el van haver d’atendre a l’Hospital de Sant Pau li van comentar que si haguessin tardat uns minuts més «no ho hauria explicat». Es cuida, però «torna a venir juliol, quan vaig patir el segon, i tornaré a estar acollonit».
La por també la té present Muro, que pensa que haurien de rebre atenció psicològica. «Fent un balanç del principi, quan no podia fer res, a ara es podria dir que estic estupenda. Has de tibar, i més amb dos fills de 12 i 4 anys».
Inquieta de mena, ha devorat informació i ha fet consultes per saber per què li va passar. Finalment, ha trobat una explicació: una malaltia rara anomenada SCAD que afecta sobretot dones de 35 a 50 anys que té un component hormonal i també estrès crònic. S’ha posat en contacte amb 14 dones més, afectades per la malaltia, per crear una associació.
Una unitat que dona prestigi
La directora de Comunicació i Participació d’Althaia, Antònia Raich, explica que la nova unitat «donarà un impuls molt important al territori», tant per la prestació mateixa del servei assistencial com pel fet que ajudarà a atraure i retenir talent. Es calcula que s’evitarà el desplaçament d’uns 500 pacients l’any a hospitals de Barcelona i el seu entorn. Permetrà fer cateterismes, tenir més eines diagnòstiques o implantar marcapassos d’última generació.
«Per això és molt important aquesta campanya i la col·laboració de la ciutadania. Hem de pensar que serà aquesta mateixa ciutadania qui rebrà els avantatges de tenir una unitat de cardiologia de primer nivell al territori». La unitat es posarà en marxa gràcies a un acord de col·laboració signat entre la Fundació Althaia i l’Hospital de Sant Pau de Barcelona, centre de referència al territori.
Les inscripcions per participar al sopar ja estan obertes a la web de la Fundació Althaia.
