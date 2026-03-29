Benediccions, Armats i castellers animen un ventós Diumenge de Rams a Manresa
Unes 200 persones han seguit l'acte a l'exterior de la Seu, acompanyat per una intensa ventada
A les escales de Crist Rei la xifra s'ha doblat i el temps ha estat més benigne
Una Manresa més buida del que és habitual el cap de setmana ha viscut un ventós Diumenge de Rams amb les benediccions en quinze parròquies, entre les quals les de la Seu i Crist Rei, amb unes 200 i 400 persones, respectivament; les evolucions dels Armats, que han començat a les 10 del matí a la plaça de Sant Domènec i a quarts d'1 eren a la plaça de Neus Català i Pallejà, envoltats de gent; i les actuacions castelleres a Sant Domènec dels Minyons de Terrassa, els Xics de Granollers i els Castellers de Caldes de Montbui, amb els Tirallongues de Manresa com a amfitrions.
Davant de la basílica de la Seu, a quarts d'11 del matí, ja han començat a arribar els fidels per assistir a la benedicció. En un costat de les escales per arribar al claustre hi havia branques de llorer que ha pogut agafar qui ha volgut. Tot i que feia molt vent, fins al punt que algunes de les torretes amb plantes que hi ha al claustre estaven tombades, mossèn Jean Hakolimana, rector de la Seu, ha mantingut la tradicional benedicció a l'exterior del temple.
Després d'un llarg repic de campanes, ha fet la lectura i la benedicció enmig de la ventolera acompanyat pel cant Començament del Diumenge de Rams, del pare Gregori Estrada, cantat per la Capella de Música de la Seu. Tot seguit, en processó, han entrat a dins la Seu, on hi havia algunes persones que s'han volgut estalviar la ventada. La lectura de l'Evangeli, que normalment també es fa a l'exterior, s'ha fet aquesta vegada a dins per fugir de les ràfegues de vent.
Menys palmes i palmons
A la parròquia de Crist Rei la climatologia ha estat més magnànima, amb més sol que vent, i amb la gent a peu d'església i a les escales. El rector de Crist Rei, mossèn Martin Kabamba, ha tirat l'aigua beneïda a les palmes i palmons (que, en general, cada vegada són més cars de veure), i a les branques i branquillons de llorer i d'olivera, i ha posat la mà al cap dels més petits. Enguany hi havia una mica més de gent que l'any passat, si bé no hi ha les gentades de dècades enrere.
Els Armats han passejat pel centre de Manresa al so dels tambors i amb tres dones entre els soldats, que ha dirigit amb fermesa el capità del maniple.
Diada de Rams a Sant Domènec
Mentrestant, a la plaça de Sant Domènec, els Tirallongues i les seves tres colles convidades han iniciat la Diada de Rams amb els pilars de quatre aixecats alhora per les tres colles. Tot seguit, els Tirallongues han descarregat un 5 de 7; els de Granollers també; els Escaldats (el malnom dels de Caldes de Montbui) un 3 de 7 una mica insegur, i els Minyons de Terrassa, també. La diada ha començat a les 12 del migdia. A la plaça hi havia molt ambient casteller, amb les carpes de les colles, motxilles, aigües, el so de les gralles i els castellers posant-se les faixes.
Subscriu-te per seguir llegint
