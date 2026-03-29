El vent i el Diumenge de Rams marquen l’estrena a Manresa de la ruta ignasiana amb bicicleta elèctrica
L’itinerari ha començat a les 11 del matí al Museu del Barroc i ha acabat a 2/4 de 2 del migdia al mateix lloc
Els participants, que han estat pocs, han valorat molt positivament la iniciativa
Manresa ha posat en marxa una nova proposta turística que combina patrimoni, esport i paisatge. Aquest diumenge al matí s’ha estrenat la ruta guiada amb bicicletes elèctriques vinculada als espais ignasians de la ciutat, impulsada conjuntament amb el nou servei de lloguer de bicis elèctriques Baik. La iniciativa, pensada per a grups reduïts d’entre vuit i deu persones, ha començat a les 11 del matí des del Museu del Barroc, i ha acabat a 2/4 de 2 del migdia al mateix lloc.
El guia turístic Jordi Bonvehí ha valorat positivament aquesta primera experiència, tot i admetre que aquesta primera prova no ha comptat amb una gran afluència. Durant el trajecte, els ciclistes han passat per punts com el Museu del Barroc, la Capella del Rapte, el Pou de Llum, la Creu del Tort i la Creu de la Culla, abans d’arribar al Santuari de la Salut de Viladordis. “La ruta és aproximadament de dues hores, i la intenció és oferir-ho majoritàriament els caps de setmana, sobretot els diumenges”, ha explicat Bonvehí.
Un dels participants, en Jordi, veí de Cardona, ha assegurat que “és una bona experiència tant per conèixer més a fons la cultura com per fer una mica d’esport”. També ha destacat la figura del guia. “L'explicació de Bonvehí ha estat molt interessant, ja coneixia la ruta ignasiana, però no tan profundament”.
La ruta amb bici ha estat conduïda per la ciclista professional Sílvia Rovira, que ha posat en relleu el potencial de la proposta. “Està molt bé que aquestes iniciatives també s’ofereixin a Manresa”. Segons Rovira, el recorregut està pensat per passar per punts elevats que permeten “tenir bona visió general de la capital o de les zones del voltant”, i ha suggerit que “seria interessant poder ampliar l’oferta de rutes i visitar altres zones”.
Bonvehí creu que la participació pujarà gràcies el boca-orella entre visitants i residents. Així mateix, encoratja a tots els bagencs a participar-hi en futures edicions, ja que considera que és una bona oportunitat per descobrir la ciutat. Tot i així, creu que seria millor fer aquest itinerari a l’estiu.
L’estrena ha coincidit amb una jornada marcada pel vent a tot Catalunya. Els dos guies han explicat que si hi hagués hagut una pitjor previsió meteorològica, la jornada s’hauria anul·lat. A més, la coincidència amb el Diumenge de Rams ha fet que tant a la Cova de Sant Ignasi com a Viladordis, els ciclistes hagin trobat celebracions de la benedicció de la palma. Un fet que Rovira ha valorat positivament com “un afegit a la ruta”.
Subscriu-te per seguir llegint
