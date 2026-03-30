Ramon Bacardit acusa Marc Aloy de "llançar a les escombraries 500.000 euros" amb els errors del nou pavelló del Baxi Manresa

El cap de Junts afirma que si ell fos l'alcalde "podria afirmar que en 18 mesos tindria el pavelló nou construït"

El president del grup de Junts per Manresa, Ramon Bacardit / Arxiu/Mireia Arso

Francesc Galindo

Un cop publicat per Regió7 que Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló, el cap de Junts per Manresa, Ramon Bacardit, ha acusat l'alcalde Marc Aloy de "llançar literalment a les escombraries 500.000 euros" amb els errors comesos en la seva gestió del futur nou equipament.

Segons Bacardit, "portem contractats en redaccions de projectes i direccions d’obres més de mig milió d'euros que avui podem dir que s’han llançat literalment a les escombraries". I ha afegit que "si Junts governés i jo fos l'alcalde podria afirmar que en 18 mesos tindria el nou pavelló nou construït. Perquè he consultat fa temps a experts en construcció, en administració de contractació i en finances públiques i és possible".

El pavelló nou "respondria a les necessitats del club i l’actual pavelló seria per a bàsquet femení alliberant així moltes hores de pista del Complex Esportiu Municipal Vell Congost per a altres disciplines d’esport base que les necessiten, com el vòlei o el futbol sala".

Per a Bacardit, "no és un tema de gestió, sinó també de voluntat política i el que ha demostrat el govern actual és que no té ni l'una ni l’altra". Apunta directament Aloy assegurant que "l'alcalde és el responsable d’aquesta situació des de l’any 2020 i no pot anar donant les culpes a tothom, com ha fet fins ara, des de la guerra d’Ucraïna, a l’alcalde Junyent, als diferents regidors d’esports o al mateix club, com també ha acusat diverses vegades, ni als arquitectes redactors dels projectes, perquè és ell qui ha dirigit personalment aquest tema des de l’any 2020".

Mal estil de governança

Ramon Bacardit assegura que "l’alcalde sabia de primera mà que arribarien a aquesta situació des del desembre del 2023. I no només no n’ha fet cas sinó que, malgrat saber-ho, ha seguit contractant projectes, tot i conèixer que s'anava pel mal camí".

Considera que "el mal estil de governança i de gestió del govern de Marc Aloy té, malauradament, en aquest exemple el seu màxim exponent: desgavell, contractacions que ningú controla, retards injustificats, costos desmesurats i sobrecostos injustificats".

Des del seu punt de vista, "el govern Aloy ha perdut una nova oportunitat i, segurament la darrera que tenia, per bastir un marc de consens i de demostració d’unitat política entorn un projecte d’aquesta importància". I acaba dient que "si soc alcalde, les grans decisions de ciutat com aquesta seran treballades conjuntament amb l’oposició en un marc conjunt amb reunions regulars amb l’oposició".

