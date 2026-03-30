La Generalitat compromet abans de l'estiu del 2028 els 6 milions per a la Fàbrica Nova sumats als 4 que ha posat ara
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, s'ha desplaçat aquest dilluns a Manresa per conèixer de prop la primera fase de les obres, que quedarà acabada el mes vinent
Entre d'altres, l'han acompanyat l'alcalde Aloy, el rector de la UPC i els arquitectes de les obres
Si la importància d'una actuació es mesura per les persones que participen en la visita, la que s'ha celebrat aquest dilluns a la Fàbrica Nova de Manresa ha estat molt important. Coincidint amb l'anunci, la setmana passada, que la Generalitat acordava l'aportació de 4 milions d'euros per a les obres a l'equipament dels 10 que va comprometre el president Salvador Illa, Núria Montserrat, consellera de Recerca i Universitats, ha visitat l'actuació a la nau central, que quedarà acabada el mes vinent amb una trentena més de persones. Això és la coberta, façanes i tancaments. Abans de fer el recorregut, en declaracions a la premsa, ha compromès que els 6 milions que falten fins als 10 compromesos per la Generalitat arribaran durant aquest mandat, que acabarà l'estiu del 2028
Al costat de la consellera, han participat en la visita Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech (UPC), atesa la implicació directa de la universitat en el futur de la Fàbrica Nova com a pol de coneixement, de recerca, d'innovació, de formació i d'empresa; i l'alcalde Marc Aloy. També hi han assistit regidors de l'Ajuntament, càrrecs del Departament de Montserrat i de la delegació de la Generalitat a la Catalunya Central, de la UPC Manresa, amb el seu director al capdavant, José Miguel Giménez, i els responsables de l'empresa que ha fet el projecte de les obres, Manuel i Josep Maria Julià, que n'han donat detalls, alguns força curiosos.
Acte "senzill, però necessari" d'agraïment
Aloy ha definit la visita de la consellera com "un acte senzill, però necessari per agrair al Govern de la Generalitat els 4 milions que va acordar la setmana passada". Ha esmentat que dona resposta al compromís establert pel president Illa amb un "projecte que va dir que era necessari" per, entre d'altres, "descentralitzar".
Ha recordat els 10 milions que ja ha aportat l'Estat i el milió i mig de la Diputació, a banda dels 12 invertits per l'Ajuntament per adquirir la fàbrica. Parlant de milions, ha concreat que per a les obres interiors en caldran 30 i que per a la licitació del concurs per dur-les a terme l'Ajuntament i la UPC han aportat un milió cadascuna.
A l'abril, el final de la primera fase
Ha anunciat que a l'abril finalitzarà aquesta primera fase d'obres, que suposarà deixar tancada la nau de la Fàbrica Nova, que suposarà un salt endavant decisiu en contrast amb "les condicions lamentables" en què es trobava després de 35 anys d'inactivitat. La fàbrica, construïda entre els anys 1922 i 1926 per iniciativa d'Eusebi Betrand i Serra, que li va donar nom, va esdevenir durant 70 anys un símbol de progrés a Manresa.
Aloy ha felicitat els responsables de les obres, Julià Arquitectes, per una actuació "magnífica" i ha recordat que ja hi ha vuit equips preseleccionats per portar a terme la segona fase de les obres, la de la rehabilitació interior, que ara passa per la fase de les al·legacions. "Tornant de Setmana Santa podrem dir qui són els vuit" i, posteriorment, triar el que farà el projecte executiu intern. Ha destacat que tot plegat es tracta d'un projecte de llarg recorregut, iniciat el 2021 i que "l'important és que no s'aturi".
Regeneració social i urbana
El rector de la UPC ha posat l'accent en l'arrelament de l'enginyeria i la tècnica a Manresa. Ha citat com a exemples la basílica de la Seu, el carrer del Balç, el Pont Nou i el canal de la Séquia i, també, la Fàbrica Nova i l'Escola de Mines, que va evolucionar en l'actual Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), la UPC Manresa. Una escola "que s'ha sabut adaptar als temps" amb la incorporació de noves carreres.
Més enllà de l'empenta que suposarà per al teixit empresarial del territori, també ha incidit en "el poder de regeneració urbana i social" que tindrà la nova Fàbrica Nova, que ha comparat amb el que ha tingut el Campus Diagonal-Besòs de la UPC.
"Estarem molt a sobre del pla d'usos"
La consellera Montserrat ha posat en relleu el valor de la UPC, "una de les universitats més prestigioses a nivell estatal i internacional en l'àmbit de l'enginyeria", i el miler d'estudiants que portarà a la Fàbrica Nova. Ha insistit molt en l'aspecte de l'"equitat territorial". "Volem que l'excel·lència acadèmica, el coneixement, la transferència i la innovació" circulin pel territori, ha manifestat, alhora que ha destacat "la capacitat de les universitats per transformar les polítiques públiques" per "garantir l'equitat".
Tanbé ha parlat de "compromís" i de l'aposta per "treballar amb noves fórmules per acostar molt més el sector productiu" al coneixement. En aquets sentit, s'ha referit a les "càpsules de formació" que es posaran al seu abast, per exemple, a la Fàbrica Nova on, ha repetit un parell de vegades, "estarem molt a sobre del pla d'usos".
Detalls de la intervenció
En la visita a les instal·lacions, Montserrat ha estat molt atenta a les explicacions dels arquitectes del projecte, que li han detallat les moltes dificultats que han hagut d'anar superant durant el procés, com la construcció del pany de façana que faltava (la banda que dona al carrer, per on s'entrarà i on encara falten els tancaments). Han parlat d'una operació de restitució, restauració i rehabilitació. Per exemple, s'han fet els baixants tal com eren originalment; es van dedicar quatre mesos a netejar una per una les teules de la coberta, que en té 60.000 en total; a les finestres s'ha aplicat una serigrafia ceràmica per reduir l'impacte del sol; s'han conservat el màxim d'elements originals i s'ha aprofitat per fer millores energètiques a l'edifici pel que fa a l'aïllament.
Com a anècdota, han explicat que, com que molts treballadors de l'obra són xinesos i magribins i van haver de fer cursos intensius per aprendre habilitats lligades al fet de recuperar elements del passat, a l'hora de fer-los arribar la informació va ser un hàndicap, però "tothom ha funcionat superbé i ràpid".
La visita ha inclòs la planta baixa, la primera planta, on s'han aturat una estona davant d'una torre on s'ha mantingut una bonica escala original i han arribat fins a segon pis.
Les xifres de l'actuació que ara finalitzarà són: 8.000 metres de façana, 6.000 metres de coberta, 10 milions d’euros, 20 mesos de treballs. Un colós que va agafant forma.
