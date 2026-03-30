L'Ajuntament de Manresa assegura que compatibilitzar els partits de competició amb la reforma del Nou Congost encaria el projecte un 20%
El consistori manresà, davant la inviabilitat de reformar el pavelló i mantenir l'activitat esportiva, busca una parcel·la per construir un nou pavelló de bàsquet, després d'analitzar el projecte bàsic
Un dels motius que ha dut l'Ajuntament de Manresa a optar per la construcció d'un nou pavelló de bàsquet a la ciutat i no remodelar el Nou Congost, tal com ha avançat Regió7 aquest dilluns, és el sobrecost que comportaria compaginar els partits de competició del Baxi Manresa amb els dos anys d'obres que es calcula que es tardaria a completar l'ampliació del complex. Aquest encariment seria d'un 20%, segons un comunicat emès pel mateix consistori.
El novembre de 2025 es va anunciar una despesa conjunta de l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Manresa que oscil·laria entre els 18 i els 20 milions d’euros per remodelar el Nou Congost. "Per executar l’actual projecte de reforma i ampliació, les obres afectarien dues temporades senceres, caldria buscar un espai homologat per poder fer els entrenaments i es faria molt difícil compatibilitzar els partits de competició amb el desenvolupament de les obres. A banda, pel fet d’haver d’ajustar el ritme de l’obra a la competició, el cost del projecte s’incrementaria en un 20%", assenyala l'Ajuntament, qui també fa notar que, "igualment, hauria calgut una reducció de l’aforament del pavelló al llarg de totes les obres, circumstància que l’equip d’arquitectura no havia pogut determinar fins ara, quan ha tingut el projecte bàsic".
A principi d'aquest 2026, l’equip d’arquitectes guanyador del concurs per a la redacció del projecte de reforma i ampliació del Nou Congost va finalitzar el projecte bàsic. Un projecte, apunta el consistori, que "incloïa totes les peticions del Bàsquet Manresa així com els requisits de l’ACB".
"El projecte ha anat creixent"
L'Ajuntament va demanar una programació i un cronograma de l’execució de les obres per tal de poder-les compaginar amb l’activitat del Bàsquet Manresa i, en una reunió recent, es va "constatar la gran complexitat" de fer encaixar els partits i els entrenaments del primer equip, atesa "la seva magnitud", diu el comunicat. I afegeix: "el projecte ha anat creixent tant en actuació com en pressupost".
Per tot això, l'Ajuntament considera que "és pràcticament inviable l’execució del projecte actual i alhora un funcionament adequat de l’activitat esportiva de l’equip, amb la qual cosa és molt difícil fer realitat l’opció de reformar el pavelló, un objectiu pel qual s’ha estat treballant els darrers anys". I davant d’aquesta situació, "l’estratègia que pren força és la construcció d’un nou pavelló".
Es busca una ubicació al Congost
En aquests moments, l'equip de govern municipal està estudiant possibles ubicacions, "tasca complexa", remarca, "perquè cal trobar una parcel·la de grans dimensions dins de la zona esportiva del Congost, on ja hi ha molts altres equipaments". Paral·lelament, conclou, "caldrà seguir buscant finançament, ja que un pavelló tindrà un cost significativament superior a la reforma i ampliació proposades".
Subscriu-te per seguir llegint
