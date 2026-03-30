Lluïda diada castellera de Rams a quatre bandes a la plaça de Sant Domènec de Manresa
Amb els Tirallongues d’amfitrions, van participar en la trobada els Minyons de Terrassa, els Xics de Granollers, que van oferir un 4 de 8, i els Castellers de Caldes de Montbui
La pròxima diada dels manresans a la seva ciutat serà per l'Expobages, el 20 de maig
La Diada de Rams organitzada per la colla castellera Tirallongues de Manresa aquest diumenge a la plaça de Sant Domènec, acompanyada pels Minyons de Terrassa, una de les millors del país; els Xics de Granollers i els Castellers de Caldes de Montbui, va permetre a les quatre portar a terme els castells que tenien planificats.
En el cas dels manresans, van ser un 5 de 7, un 7 de 7 i un 3 de 7 amb agulla. A banda, en les rondes finals, els de la camisa ratllada van oferir un pilar de 5 que va estrenar tronc.
Entre d’altres, els Xics de Granollers van portar a plaça un 4 de 8 i un 2 de 7. Els de Caldes (coneguts amb el malnom d’escaldats) van fer un 3 i un 4 de 7. Els de Terrassa, tenint en compte el seu nivell, no van oferir cap castell de gamma superior per manca d'efectius.
La propera diada a Manresa dels Tirallongues serà coincidint amb l’Expobages, amb els Xiquets del Serrallo de convidats, el 23 de maig vinent.
Ambient a plaça
La Diada de Rams va començar puntual, a les 12 del migdia, amb les quatre colles aixecant els pilars de 4. Va ser el primer aplaudiment d'una matinal que va omplir Sant Domènec amb les carpes on les respectives agrupacions van vendre el seu marxandatge, des de samarretes a mocadors i tasses; de motxilles, d'aigües per hidratar-se, del so de les gralles durant les actuacions i dels castellers ajudant-se els uns als altres a posar-se la faixa.
Les colles convidades
La colla de Caldes de Monbui, els Escaldats, amb camisa verda, no havia tornat a actuar a Manresa des d'abans de la pandèmia. La colla, que hi va portar 105 camises, celebra enguany el seu 30è aniversari. A banda dels pilars de 4 d'entrada i sortida, van fer el 3 i el 4 de 7 i el 4 de 6 amb agulla. Per a aquesta temporada la seva ambició és "repetir la millor diada de la nostra història: 5 de 7, 7 de 7 i 4 de 7 amb agulla i poder-ho portar a concurset", explicava Pau Dudekula, cap de colla.
Els Xics de Granollers, amb camisa grana, fundats el 1991 i que van arribar a Manresa amb 125 efectius, sense comptar la canalla ni els músics, van descarregar un 5 de 7, la torre de 7 i el 4 de 8. El seu objectiu de cara a aquesta temporada és fer castells de gamma alta de 8. El seu cap de colla és Arnald Morató.
Pel que fa als Minyons de Terrassa, amb camisa malva i nascuts el 1979, van ser a Manresa amb 160 persones. En el seu cas, com els de Granollers, també feia molts anys que no visitaven la capital del Bages. El seu cap de colla, Bru Bisom, va explicar que "farem castells de 7 perquè ens falta bastanta canalla. Ens hauria agradat portar castells més grans", va afegir. Pel que fa a la temporada que comença, "l'objectiu és intentar assolir el nivell del final de la temporada passada".
