Manresa homenatja Pilar Vidal Cònsul que amb cent anys és completament autònoma

Repartia llet a domicili i la família tenia parada al mercat municipal de la plaça Major

Realitza les tasques domèstiques i llegeix llibres i el Regió7 per estar informada

Pilar Vidal Cònsul en el moment de l'homenatge / AJM

La regidora de Persones Grans de l’Ajuntament de Manresa, Mariona Homs Alsina, va visitar Pilar Vidal Cònsul per celebrar el seu centenari. En representació del consistori, li va lliurar un ram de flors i un obsequi. La celebració es va dur a terme al carrer de la Font, on resideix Pilar, i on va poder gaudir d'aquest moment tan significatiu envoltada dels seus familiars.

Pilar Vidal Cònsul va néixer a Escunhau (Vall d’Aran) el 27 de març de 1926. És vídua des de l'any 2017. Té un fill de nom Àngel, amb la seva esposa Rosa Maria, i una neta anomenada Gemma. A més, Pilar té diversos nebots, alguns dels quals la visiten regularment, tot i que també en té a Suïssa i a la Vall d’Aran, fills dels seus germans.

Pilar va arribar a Manresa fa 77 anys, després del seu matrimoni. Va integrar-se en una família que, entre altres activitats, criava vaques. Ella va començar repartint llet a domicili. La família també es dedicava a l'agricultura i tenien una parada al mercat municipal de la plaça de l’Ajuntament i a la zona de les voltes del mercat de Puigmercadal.

Lectora de Regió7

Actualment, Pilar és completament autònoma. Realitza les tasques domèstiques i llegeix llibres que li proporciona la seva neta. També mira la televisió, encara que no li resulta especialment motivadora, però mostra interès per les pel·lícules clàssiques. A més, llegeix el diari Regió7 per mantenir-se informada i la revista "Pronto", que troba econòmica i variada en continguts.

