Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
El misteri va començar el 2023 quan les van començar a trobar tècnics que s'encarreguen del manteniment d'infraestructures
Vagines i penis formant una estrella és la composició de la nova rajola eròtica que ha aparegut a Manresa, concretament al costat sud del pont d’obra del canal de la Mina a prop de la font del Soroll i de Viladordis.
Les rajoles artesanals amb lemes i motius eròtics que l'any 2023 van començar a trobar tècnics que treballen per a la conservació i el manteniment de ponts i viaductes són tot un misteri.
Ja n’hi ha localitzades a una trentena de poblacions, i hi hauria una seixantena de rajoles diferents. Totes, però, amb un estil semblant. Algunes amb rodolins igualment picants, i amb l’any amb números romans. Les primeres que es van trobar, que no vol dir que fossin les primeres que hi va haver, es van localitzar a Manresa i a Guardiola de Berguedà. A partir d’aquí se’n van anar localitzant a més punts.
Hi ha rajoles de Castellgalí en amunt. Resseguint l’Eix del Llobregat arriben fins a Ger de Cerdanya. Entremig, Manresa -sota el pont de Sant Francesc-, Navarcles, Cabrianes, Berga, La Pobla de Lillet, La Nou de Berguedà, Gósol... També Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Cardona, i a poblacions de l’Alt Urgell com Oliana i Bassella. L’altre gran focus de rajoles és a les comarques de Tarragona. Se n’han trobat a poblacions com Constantí, Cambrils, L’Hospitalet de l’Infant o Mora la Nova.
Artesanals
A Manresa n’hi ha al pont de Sant Francesc, però també a ponts i viaductes de la carretera C-16, i a carreteres com la que uneix Guardiola de Berguedà, Saldes i Gòsol, o Guardiola de Berguedà i la Pobla de Lillet. També a la que va de Gironella a Prats de Lluçanès, i a la de Manresa a la població de Sant Salvador de Guardiola.
Són rajoles que semblen fetes i també pintades artesanalment. Totes són diferents, però els motius sempre són els mateixos. Penis, testicles, vagines i pits. L’estil també és molt semblant en totes elles.
En algunes ocasions van acompanyades de frases escrites també sobre les rajoles i amb una cal·ligrafia característica. Es tracta d’expressions també amb un punt eròtic.
Van ser tècnics topògrafs que revisen l’estat de ponts i viaductes a les comarques de Barcelona els primers que es van començar a trobar, en diverses d’aquestes infraestructures del Bages i el Berguedà les esmentades rajoles.
