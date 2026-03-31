Avui fa cent anys que es va inaugurar la Fàbrica Nova de Manresa
El 31 de març del 1926, el rei Alfons XIII va inaugurar la nau industrial que vol esdevenir un pol de coneixement
Un 31 de març del 1926, el rei Alfons XIII va inaugurar la nau de la Fàbrica Nova de Manresa. Justament cent anys després, la històrica nau industrial es prepara per renéixer. Les obres de rehabilitació i consolidació que es van posar en marxa el novembre del 2024 acabaran el mes vinent. Durant un any i mig s’ha condicionat l’edifici per reconvertir-lo en un pol de coneixement a iniciativa de l’Ajuntament de Manresa i de la UPC.
Aquest dilluns, coincidint amb la injecció de 4 milions d’euros acordada per la Generalitat la setmana passada, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va ser a Manresa per visitar la intervenció.
«És maco que el centenari coincideixi pràcticament amb la finalització de la primera fase que ha permès recuperar la nau patrimonial original», ha declarat a Regió7 l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.
La façana que s’havia perdut, la del costat de la torre nord que dona a l’avinguda Betrand i Serra, ja llueix sense bastides. És on hi haurà l’entrada principal del futur complex. Encara s’hi han d’instal·lar les finestres i es porta a terme una obra d’urbanització entorn l’edifici «perquè puguem retirar bona part de les tanques que hi ha al llarg de la façana. Per primera vegada en molts anys la Fàbrica Nova tornarà a formar part de l’espai urbà, sense separació física de tanques», destaca Aloy. Segons la seva opinió, serà «un símbol que s’està avançant en un projecte que és complex i que vam dir que no estaria fet en un mandat».
El següent pas d’aquest recorregut és dissenyar l’interior: com i de quina manera es distribueixen els espais de la llarga i immensa nau, que té un soterrani, planta baixa i un primer pis. Són més de 17.000 metres quadrats, però se’n podrien ocupar més de 20.000 amb altells i entreplantes.
Dels 23 equips que es van mostrar interessats a participar en la rehabilitació interior, llaminer per la seva dimensió, se n’han triat vuit que es faran públics passat Setmana Santa, un cop rebin la notificació. Hauran de presentar les seves propostes i el despatx que finalment triï el jurat tindrà un any i mig per elaborar el projecte.
Quatre grans blocs
La proposta haurà de definir quatre grans blocs. Espais oberts a la ciutadania amb un gran atri a l’entrada principal, una biblioteca «que volem que tingui un ús molt obert a la ciutadania» i serveis de restauració. «En aquesta planta baixa hi ha d’haver espais polivalents on es puguin fer tota mena d’actes, congressos, trobades».
Un altre bloc seran els espais de la UPC, amb les seves aules, laboratoris, tallers i espais del professorat. Una altra peça important serà el Centre de Formació Pràctica, que «també ha de quedar clar en aquest projecte» i, finalment, hi haurà els espais per fomentar l’emprenedoria. «Tot això ha de quedar reflectit en el projecte».
El planejament urbanístic pensa en un gran parc i reserva de sòl
Paral·lelament al projecte de restauració i consolidació de la industrial de la Fàbrica Nova, s’està treballant en el plantejament urbanístic per definir tot l’espai exterior. «S’han de reservar espais que segur que seran zona verda i hem de començar a treballar en un projecte de parc, perquè el que volem és un gran parc», ha assegurat l’alcalde de Manresa, Marc Aloy. S’ha de reservar, però, sòl per altres edificacions que hi pugui haver en aquest entorn i per poder ampliar en el futur, si s’escau, la universitat. «Sempre hem dit que no podem encotillar-nos només en l’edifici de la Fàbrica Nova. Si la universitat necessita créixer, ha de tenir espais per fer-ho, i també preveure altres activitats», sentencia Aloy. Mentre la segona fase de la reconversió de la Fàbrica Nova no arribi, és a dir, les obres a l’interior, la nau no estarà sola. Aloy preveu que un cop rehabilitada es puguin celebrar jornades de portes obertes, i que, possiblement, serà objecte de desig d’entitats i institucions.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La ventada entra amb força i deixa ratxes que freguen els 130 km/h a Berga
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
- Necrològiques del 30 de març de 2026