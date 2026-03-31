Una cigonya solitària porta una setmana a la xemeneia de la fàbrica dels Panyos de Manresa
Els veïns observen que no està fent cap niu i cada cop més persones venen a veure-la
Una cigonya solitària porta una setmana a la xemeneia de l'antiga fàbrica dels Panyos de Manresa. Els veïns observen que no està fent cap niu i cada cop més persones venen a veure-la i s'interessen per ella.
L'exemplar va atraure les mirades dels veïns quan es van adonar de la seva presència, però pensaven que s'envolaria i continuaria el seu itinerari migratori. Però han passat els dies i es pregunten si la cigonya té algun problema i cal actuar per ajudar-la. S'observa que està anellada i hi ha estones que s'envola, però torna a la xemeneia on no ha fet cap niu.
És comú veure cigonyes que s'aturen a Manresa o qualsevol altra població que quedi pel mig del seu recorregut migratori.
És habitual veure estols de cigonyes sobrevolant la ciutat i, fins i tot, descansant unes hores o fent nit. Moltes vegades passa entre els mesos d'agost i novembre. De vegades formen un espectacular estol integrat per fins a 150 exemplars que sobrevolen la ciutat durant una bona estona generant molta expectació entre les persones que tenen la sort de veure-les i es queden bocabadades mirant-les i intentant fer fotografies i vídeos.
Es posen en punts com l’edifici de la Bonavista o la xemeneia de la carretera del Pont de Vilomara.
Una migració tardana?
A l'agost, la majoria d'espècies ja han criat i algunes comencen la migració, és el cas de les cigonyes que volen cap al sud en direcció a Àfrica.
La majoria de les cigonyes d'Europa van cap al sud de l'Àfrica a passar l'hivern. En aquest llarg camí, que els suposa haver de creuar el mar i el desert, és habitual que s'aturin als arbres i edificis alts que troben al llarg del trajecte per passar la nit i recuperar forces per, l'endemà, entre les 10 i les 11 del matí, quan l'aire s'escalfa, continuar el viatge aprofitant els corrents ascendents.
