Una cigonya solitària porta una setmana a la xemeneia de la fàbrica dels Panyos de Manresa

Els veïns observen que no està fent cap niu i cada cop més persones venen a veure-la

La cigonya a la xemeneia de l'antiga fàbrica dels Panyos, al carrer Francesc Moragas

La cigonya a la xemeneia de l'antiga fàbrica dels Panyos, al carrer Francesc Moragas / J.C. Castaño

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Una cigonya solitària porta una setmana a la xemeneia de l'antiga fàbrica dels Panyos de Manresa. Els veïns observen que no està fent cap niu i cada cop més persones venen a veure-la i s'interessen per ella.

L'exemplar va atraure les mirades dels veïns quan es van adonar de la seva presència, però pensaven que s'envolaria i continuaria el seu itinerari migratori. Però han passat els dies i es pregunten si la cigonya té algun problema i cal actuar per ajudar-la. S'observa que està anellada i hi ha estones que s'envola, però torna a la xemeneia on no ha fet cap niu.

És comú veure cigonyes que s'aturen a Manresa o qualsevol altra població que quedi pel mig del seu recorregut migratori.

Fa una setmana que es manté a la xemeneia

Fa una setmana que es manté a la xemeneia / J.C. Castaño

És habitual veure estols de cigonyes sobrevolant la ciutat i, fins i tot, descansant unes hores o fent nit. Moltes vegades passa entre els mesos d'agost i novembre. De vegades formen un espectacular estol integrat per fins a 150 exemplars que sobrevolen la ciutat durant una bona estona generant molta expectació entre les persones que tenen la sort de veure-les i es queden bocabadades mirant-les i intentant fer fotografies i vídeos.

Es posen en punts com l’edifici de la Bonavista o la xemeneia de la carretera del Pont de Vilomara.

Una migració tardana?

A l'agost, la majoria d'espècies ja han criat i algunes comencen la migració, és el cas de les cigonyes que volen cap al sud en direcció a Àfrica.

La majoria de les cigonyes d'Europa van cap al sud de l'Àfrica a passar l'hivern. En aquest llarg camí, que els suposa haver de creuar el mar i el desert, és habitual que s'aturin als arbres i edificis alts que troben al llarg del trajecte per passar la nit i recuperar forces per, l'endemà, entre les 10 i les 11 del matí, quan l'aire s'escalfa, continuar el viatge aprofitant els corrents ascendents.

ERC fa caure el pacte i obliga Ara Igualada a redefinir-se sense els republicans

ERC fa caure el pacte i obliga Ara Igualada a redefinir-se sense els republicans

Una cigonya solitària porta una setmana a la xemeneia de la fàbrica dels Panyos de Manresa

Una cigonya solitària porta una setmana a la xemeneia de la fàbrica dels Panyos de Manresa

Berga tria comprar un piano de cua i instal·lar nous jocs al Lledó als pressupostos participatius de 2026

Berga tria comprar un piano de cua i instal·lar nous jocs al Lledó als pressupostos participatius de 2026

El Centre de Tecnologia Forestal posa la Intel·ligència Artificial al servei de la fauna

El Centre de Tecnologia Forestal posa la Intel·ligència Artificial al servei de la fauna

Riner diu adeu a l'exalcalde Antoni Casas

Riner diu adeu a l'exalcalde Antoni Casas

Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant

Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant

La plataforma Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama un nou model de gestió de l'aeròdrom

La plataforma Confluència per una Cerdanya Sostenible reclama un nou model de gestió de l'aeròdrom

La Cova de Mura reprèn les visites guiades fins al novembre

La Cova de Mura reprèn les visites guiades fins al novembre
