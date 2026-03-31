Els jutjats de Manresa tindran civil i instrucció en dues línies separades
La incorporació de dos nous jutges permetrà la creació d’una nova secció, amb el qual es guanyarà en eficiència
La incorporació de dos nous jutges a Manresa ha de permetre crear una nova secció, i això permetrà que es guanyi en eficiència. Aquesta és la proposta que el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat ha traslladat recentment al Ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts de cara a la distribució de les 91 noves unitats judicials que s’han de crear a Catalunya durant el 2026.
El partit judicial de la capital del Bages té ara mateix 8 places judicials, que integren jutjats civils i d’instrucció sota una única secció judicial. A efectes pràctics, això significa que els 8 jutges tenen com a equip els funcionaris d’aquesta secció única, que els donen servei.
Si la proposta del Govern és aprovada pel Ministeri, i res fa pensar que no sigui així, ja que és una proposta consensuada amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la incorporació de dues noves places judicials farà que Manresa arribi a 10 jutges, cosa que obre la porta a la creació d’una nova secció.
I aquí entra una de les novetats de la proposta, i és que alguns òrgans judicials que fins ara eren mixtos, és a dir, que tramitaven tant casos civils com penals, es desdoblaran i separaran, de manera que hi haurà un jutge per a cada una de les especialitats.
Aquest és el cas de Manresa, on les 10 places judicials permetran la creació d’una secció dedicada al civil, amb els seus jutges i funcionaris adscrits, i una altra a la instrucció, amb una estructura paral·lela.
Segons va explicar Ramon Espadaler, conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, aquest reforç tindrà un impacte directe en la qualitat del servei públic: “Això, traduït a les necessitats de la ciutadania, vol dir que la justícia serà més àgil, més ràpida, que les resolucions arribaran abans i, per tant, que el servei públic de justícia serà més eficient.”
En la mateixa situació de Manresa s’hi troben Arenys de Mar, Cerdanyola del Vallès, Rubí (amb dues unitats cadascun), així com altres partits judicials com Figueres, Gavà, Olot, Vic o Vilanova i la Geltrú.
Per al Departament de Justícia, l’impacte serà notable en la capacitat de resolució d’assumptes. El 2025, els jutjats catalans van resoldre 1.268.413 assumptes. Amb les noves unitats, s’estima que el 2026 es podran resoldre 1.400.934 assumptes, és a dir, 132.521 més, fet que suposa un increment del 10,4%. Actualment, cada jutge resol a Catalunya una mitjana de 1.456 assumptes anuals (2025).
A tot Catalunya, el reforç de la planta judicial anirà acompanyat de la creació de 300 noves places de funcionaris de l’Administració de justícia: 76 de gestió processal i administrativa i 224 de tramitació processal i administrativa.
La posada en marxa de les noves unitats comportarà diverses actuacions per adequar les infraestructures a la nova dimensió de la planta judicial catalana. Segons les estimacions del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, caldria fer obres a 27 edificis judicials, a uns altres 13 edificis hi caldria alguna obra menor i a 12 només una redistribució d’espais. Actualment, s’està definint la forma d’execució i el cost de les actuacions previstes.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós