L'espai de repòs amb nous arbres del carrer de Sant Fruitós de Manresa queda obert
Des d'aquesta setmana ja es pot accedir al petit recinte, on han posat una tanca al voltant de la paret per protegir les plantes enfiladisses que hi han d'acabar de plantar
El petit espai de repòs que hi ha al carrer de Sant Fruitós de Manresa, davant del pavelló del Pujolet, al barri de Saldes-Plaça Catalunya, ha quedat obert aquesta setmana, de manera que els ciutadans ja poden accedir-hi per seure una estona en un dels quatre bancs que hi ha.
Tal com va explicar aquest diari, a començaments d'aquest mes, personal del servei de jardineria de l'Ajuntament de Manresa va acabar de treure la soca que havia quedat del desmai de grans dimensions que hi havia, que s'havia mort i que van haver de talar el maig de l'any passat. A partir d'aleshores, no hi va quedar cap ombra, la qual cosa resoldran, quan creixin una mica, els arbres que hi han plantat ara, que estan protegits amb llistons al voltant. En concret, són vuit exemplars repartits per l'espai. Es tracta d'una variant de til·ler, tells argentats (Tilia tormentosa).
Al costat del mur que envolta el petit parc, on també hi ha una paperera, hi estan plantant 56 enfiladisses (Parthenocissus tricuspidata, vinya verge). En aquest cas, han posat una tanca reixada al davant per protegir-les perquè encara no estan totes plantades, tenint en compte que és un espai on hi ha molta gent que porta els seus gossos a córrer i a fer les necessitats (que no tothom recull). De moment, l'espai, a manca d'acabar de plantar les enfiladisses i de treure les tanques que hi queden, ofereix un aspecte polit i endreçat. Veurem quant dura.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós