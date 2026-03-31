L'Esplai Safa passejarà la tradició de les caramelles per Manresa
Entre aquest dissabte i diumenge, 4 i 5 d'abril, 50 infants i joves faran actuacions en una desena d'espais públics, centres mèdics i residències de gent gran
Regió7
Les caramelles són una tradició molt arrelada a la Catalunya Central. Des de fa molts anys, l’Esplai Safa aporta el seu granet de sorra per mantenir-la viva tot sumant-se a ballar i a cantar pels carrers, centres mèdics i residències de Manresa.
Un grup de 50 infants i joves es vestiran per a l’ocasió i sortiran a compartir l’alegria i la passió per aquesta tradició, tot cantant i ballant cançons nostrades, com La Puntaire, Com que avui és festa i moltes més. Desitjant una bona pasqua a tothom, vestiran Manresa de color i alegria per celebrar l’inici de la primavera.
A l’edició d’enguany es farà el següent recorregut:
Dissabte 4 d’abril:
- 16:00 h: Residència La Font.
- 17:00 h: Hospital Sant Andreu.
- 18:00 h: Plaça Major.
- 19:00 h: Plaça Europa.
- 22:30 h: Parròquia de la Sagrada Família.
Diumenge 5 d’abril:
- 9:45 h: Residència Montblanc
- 10:45 h: Residència d'avis del barri de la Sagrada Família
- 1140 h: Davant de la Parròquia de la Sagrada Família.
L’Esplai Safa, entitat organitzadora de les caramelles, és un centre de lleure amb més de 50 anys de trajectòria que cada setmana acull infants de 6 a 18 anys. Des de fa sis anys, el centre va passar de pertànyer al moviment Mijac per integrar-se al moviment d’Esplai.
Per a més informació sobre el centre i les seves activitats habituals, a part de més informació sobre les caramelles, es poden consultar les seves xarxes socials o contactar via correu a somesplaisafa@gmail.com.
