Via Crucis de la Comunitat de Sant Egidi de Manresa al refugi antiaeri de la Reneixença
L'activitat tindrà lloc aquest Divendres Sant, dia 3 d'abril, a 2/4 de 6 de la tarda
Regió7
Manresa
La comunitat de Sant Egidi de Manresa celebrarà aquest divendres 3 d'abril, coincidint amb el Divendres Sant, un Via Crucis al refugi antiaeri de la Renaixença (c. Canonge Muntanyà, 5), a 2/4 de 6 de la tarda. El refugi es va construir durant la Guerra Civil per protegir la població civil dels bombardejos aeris.
Per a la comunitat de Sant Egidi, vol ser "un recordatori dels molts Via Crucis que encara es viuen arreu del món avui dia". L'acte forma part de les celebracions de la Setmana Santa i la Pasqua que celebra a Manresa i arreu del món.
Fan notar que "en aquest temps en què tenim molt a prop el dolor de moltes guerres, el Via Crucis al refugi antiaeri és una invitació a tothom per estar al costat del patiment".
