Una xerrada sobre Renfe a Manresa vol ser el punt de partida per muntar una reivindicació organitzada

L'acte tindrà lloc el dimarts 7 d'abril al Casino, en el marc de la presentació del número d'aquest mes d'El Pou de la gallina, que té com a tema central la cronificació del pèssim funcionament de Rodalies

Hi participaran quatre usuaris, els alcaldes de la capital del Bages i de Sant Vicenç de Castellet, i el director de l’àrea de Sostenibilitat d’Eurecat Centre Tecnològic

Estació de Renfe a Manresa amb un cartell lluminó informant que la circulació està interrompuda

Estació de Renfe a Manresa amb un cartell lluminó informant que la circulació està interrompuda / Arxiu/Edu Font

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

El pèssim servei que fa anys ofereix Renfe a Manresa i el Bages centrarà una xerrada, aquest dimarts 7 d’abril, al Centre Cultural el Casino, en el marc de la presentació del Tema del mes de la revista El Pou de la gallina, dedicat a la crisi de Renfe.

En l’acte, que tindrà lloc a 2/4 de 8 del vespre, a banda dels responsables de la revista i del reportatge, a cura de Josep Tomàs Puig, col·laborador de la publicació, hi assistiran els alcaldes dels municipis més afectats: Marc Aloy, de Manresa i Daniel Mauriz, de Sant Vicenç; Miquel Rovira, director de l’àrea de Sostenibilitat d’Eurecat Centre Tecnològic, i els usuaris de Renfe Ramon Cases, Jordi Orozco, Mercè Argemí i Dolors Garcia de Castrillón,

Grup de pressió

El desgavell a Rodalies s'ha cronificat i està assolint unes proporcions que fa que algunes veus aconsellin la creació d’un grup de pressió per canalitzar les queixes i les propostes de millora. Per aquest motiu, la xerrada de dimarts vinent vol anar més enllà de la presentació del número del mes d’abril de la revista i esdevenir el punt d’inici d’una reivindicació organitzada. Alguns dels usuaris entrevistats en el reportatge de la publicació es plantegen organitzar-se i establir algun tipus de vinculació amb l’Associació de Promoció del Transport Públic.

