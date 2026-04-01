Alerta sanitàriaFalconer a l'aeroportHugo BenítezMacsaÀngel SimónMaxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón
Tradició

Processó de Divendres Sant a Manresa: horari, recorregut i actes previs

L'acte solemne sortirà a les 8 del vespre d'aquest 3 d'abril de la basílica de la Seu encapçalada pels Armats

Entre les 8 del vespre i les 12 de la nit es faran talls de trànsit als carrers del Centre Històric per on passarà

Gemma Camps

L'Agrupació d'Entitats de Setmana Santa de Manresa organitza aquest divendres, 3 d'abril, la Processó del Divendres Sant. A les 8 del vespre, hi haurà l'arribada de la formació dels Armats a la basílica de la Seu. Notice Templum per part del Capità Manaia; Apertio Templum, amb Salutat dels arrengladors de la processó i del Confrare Major, i sortida de la solemne Processó del Divendres Sant.

Durant el recorregut hi haurà evolucions dels Armats a la plaça d'en Creus, a la plaça Gispert, a la plaça de Valldaura i al Born. I Dansa de la Mort a la sortida de la Seu, a la plaça Gispert, a la plaça Valldaura i al Born. A la sortida i arribada a la Seu, cant de saetas. A l'arribada a la Seu, encuentro del Sant Crist de l’Associació Reparadora Pius IX i la Verge de l'Esperança Macarena.

D'altra banda, es faran talls de trànsit durant el pas de la processó pels carrers del Centre Històric per on passi.

L'ordre dels participants serà el següent:

  • Armats de Manresa
  • Pas i Confraria del Natzarè-Associació Reparadora de Pius IXè
  • Cos de portants del Sant Crist i banda musical BT
  • Reial i venerable Congregació de la Bona Mort-Dansa de la Mort de Manresa
  • Pas i Penó de la Congregació de la Verge dels Dolors
  • Pas del Sant Sepulcre i Confraria de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist
  • Relíquia de la Santa Espina portada per la Presidència
  • Pas de la germandat Nostra Senyora de l'Esperança Macarena, amb madrines i banda musical

El recorregut serà el següent:

  • Basílica de la Seu
  • Baixada de la Seu
  • Carrer de Vallfonollosa
  • Plaça d'en Creus
  • Carrer de les Piques
  • Plaça Llisach
  • Passeig de la República
  • Carrer de Talamanca
  • Plaça Gispert
  • Carrer del Camp d'Urgell
  • Plaça de Valldaura
  • Carrer d'Urgell
  • Plaça d'Anselm Clavé
  • Carrer de Sant Domènec
  • Plaça de Fius i Palà
  • Carrer del Born
  • Plana de l'Om
  • Passeig de la República
  • Plaça Llissach
  • Carrer de les Piques
  • Plaça d'en Creus
  • Carrer de Vallfonollosa
  • Baixada de la Seu
  • Basílica de la Seu

Actes previs

Abans de la processó, aquest dimecres 1 d'abril es farà l'exposició del Pas de la Confraria de la Bona Mort a la Casa Rius Pastor, al carrer de Jaume I, 1 -3 i el divendres 3 d'abril, a les 10 del matí, l'exposició del Pas de la Confraria del Natzarè a Ca la Buresa, a la plaça de Fius i Palà, 1 i, a les 11, solemne Via Crucis a la basílica de la Seu organitzat per l'Associació Reparadora de Pius IXè-Cos de Portants del Sant Crist de Manresa.

Notícies relacionades

També el divendres, a les 6 de la tarda, a la plaça de Sant Domènec, ball de la Dansa de la mort i trasllat del pas del Natzarè a la basílica de la Seu. A les 7, també a Sant Domènec, presentació d'Honors del Maniple dels Armats de Manresa al Governador de la Minorisa Romana.

