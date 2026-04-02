Manresa, sota una capa de pols groga: pol·len, neteja de l'espai públic i previsió per als al·lèrgics
El risc de patir símptomes aguts és del més alt nivell en parietària, pi i plàtan, i implica que l'aire està saturat d'aquestes partícules
Les molèsties no seran puntuals sinó persistents
El nivell i el risc d'al·lèrgia de pòl·lens i d'espores al·lergògens a Manresa fins al 6 d'abril, segons informació de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC), és màxim (nivell 4) pel que fa a la parietària, al pi i al plàtan, i és estable, de manera que, de moment, no va a la baixa. Hi ha un nivell alt (3) de moreres i cladosporium.
Manresa viu des del cap de setmana passat sota una capa molt fina de pols groga. Es veu en els seients de les motos, en les carrosseries dels cotxes, en els vidres i els ampits de les finestres, i també als carrers. El passeig de Pere III, per exemple, va quedar cobert per trams del que origina aquesta pols, que és el pol·len dels plataners. Mentre que a la tardor el que fan aquests arbres és omplir els vials de fulles, ara han deixat anar una pelussa groga que és la que ha tenyit de groc el Passeig i altres carrers de la ciutat. Si bé la pol·linització del plàtan sol ser a l'abril i es caracteritza per ser curta i molt intensa, les ventades que han fet han ajudat a avançar-ho a finals de març.
Recursos extres
Quant a la retirada de les acumulacions de pol·len dels carrers i, en concret, del passeig de Pere III, on n'hi ha molta quantitat, demanat per aquest diari, l'Ajuntament ha explicat que, mitjançant el servei de neteja que té programat de manera habitual al Passeig, que té una freqüència més alta que la d'altres carrers, ja es retira el pol·len periòdicament i que, a banda del servei d'escombrada manual, hi passa l'escombradora dos cops per setmana, i el servei amb aigua també dos cops per setmana.
Amb aquests serveis mecànics es retira el pol·len del paviment. Detalla que en el contracte amb l'empresa concessionària de neteja també es preveuen recursos extres per aplicar en casos de molta fulla, herba o pol·len, que s'utilitzen quan hi ha molta acumulació, com passa actualment.
Augment molt sobtat
A començaments de març la Xarxa Aerobiològica de Catalunya de l’ICTA-UAB i del Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d’Ecologia de la UAB va oferir la previsió dels nivells de pòl·lens al·lergògens per a aquesta primavera. Va explicar que a l’inici de l’any 2026 les pol·linitzacions hivernals de xiprer, avellaner, freixe i parietària han estat inferiors a les mitjanes històriques registrades des de l’any 1994, però que han augmentat de manera molt sobtada el febrer i març, superant-les notablement.
Les darreres pluges han eliminat pol·len de l’aire, però el període de risc d’al·lèrgia es pot estendre fins ben entrat l’abril pel xiprer i fins entrat l’estiu per la parietària, tot i que el fred i les pluges contribuiran a notables baixades puntuals en les concentracions.
Les pol·linitzacions primaverals d’espècies arbòries (plàtan com a molt al·lergògena, però també salze, pollancre, om, auró, pi, morera, roure-alzina i, més endavant, bedoll, i olivera) començaran amb normalitat i amb força, i tindran la durada habitual.
Les pol·linitzacions de primavera-estiu d’espècies herbàcies (parietària i gramínies com a molt al·lergògenes i primerenques, i més endavant també blets, plantatge i artemísia) començaran amb normalitat i amb força, i presentaran una durada superior a l’habitual, beneficiades per les pluges que pronostiquen els serveis meteorològics.
