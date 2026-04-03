Arbre contra mur a Manresa, qui guanyarà?

Un autèntic tour de force al pati del Casino per la banda del carrer Arquitecte Oms ha obligat a apuntalar la tanca de pedra

Oscar Bayona

Fusta contra pedra. Les imatges són del mur que envolta el Centre Cultural del Casino de Manresa per la banda del carrer Arquitecte Oms. Un arbre fa retrocedir cada cop més la tanca perimetral de l'edifici patrimonial, especialment una columna, fins al punt que ha calgut apuntalar-la.

Vista dels puntals que han posat per aguantar el mur / Oscar Bayona

La força de les seves arrels li ha anat guanyant terreny mil·límetre a mil·límetre a la part del mur que se li posa pel davant i que ha cedit fins al punt que l'Ajuntament ha hagut de deixar part de la vorera envoltada de tanques i bastir un suport extern per al mur amb puntals de metall travats.

Imatge de l'interior del pati del Casino / Oscar Bayona

Tombat i esquerdat per la pressió

La pedra és generalment més forta i resistent a la compressió (suportar pes) que la fusta. Tanmateix, la fusta pot ser més forta a la tracció i flexió (doblegar-se sense trencar-se) i és més lleugera. La pedra (com el granit) és millor contra l'erosió i pressió, mentre la fusta és superior en elasticitat. Per la part interior del mur, la que dona al pati del Casino, el mur apareix esquerdat per la pressió.

Així d'inclinat es veu el mur pel carrer Arquitecte Oms / Oscar Bayona

Com es pot apreciar, el mur està força inclinat cap enfora. Fa anys que es produeix aquest tour de force i no és la primera vegada que el diari ha recollit la preocupació d’un ciutadà que observava que la columna cada dia estava més torta, amb el perill que podia generar si arribava a caure al damunt d'algú. Fins ara no hi havia hagut ensurt, però s'ha acabat veient clar que si calia apostar per algú podria ser que les arrels de l’arbre acabessin descalçant el mur i fent-lo cedir. Així que s'ha optat per aquesta solució provisional a l'espera de portar a terme una actuació definitiva.

