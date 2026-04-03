Bombers aconsella com anar més protegits a zones de muntanya sense cobertura
Aconsellen portar sistemes de geolocalització integrada en zones de cobertura zero perquè "salva vides"
ACN
El cas de l'accident de muntanya de la manresana Txell Fusté i el berguedà Esteve Carbonell serveix d'exemple a l'inspector de Bombers i la Regió d’Emergències de Lleida, Jordi Martínez Barriuso, per explicar que "no ens hauria de passar pel cap" anar a un lloc sense cobertura i no portar un dispositiu que permeti alertar al 112".
Martínez Barriuso recorda que el desembre del 2024, la parella es van perdre a 2.600 metres entre França i Andorra i no se'ls va poder trobar malauradament fins a la primavera, perquè no van poder avisar. Per això, Bombers aconsella portar sistemes de geolocalització en zones de cobertura zero perquè "salva vides". L'inspector subratlla la importància de portar sistemes de geolocalització integrada més enllà del mòbil, que només permet fer la trucada d'emergència al 112 utilitzant qualsevol companyia telefònica, però impedeix que el servei pugui contactar amb l'afectat. Martínez admet que és "molt frustrant" no haver pogut rescatar persones per no portar cap d'aquests dispositius.
Aquestes situacions no només es produeixen a l'hivern i ha parlat d'un altre cas de l'estiu de 2020 quan una parella que es van desorientar amb un dia de torb, passat el refugi de Colomers en direcció al refugi d'Amitges, es van perdre, i tampoc no van poder avisar. Un altre cas al parc nacional d'Aigüestortes és el d'una parella de francesos que feien la travessa Carros de Foc a l'agost, i van perdre la vida per hipotèrmia perquè tampoc van poder alertar.
Martínez ha recordat que una balisa de satèl·lit té un cost d'uns 150 euros més una subscripció anual dels 30 euros i totes aquestes persones s'haurien pogut salvar de portar rellotges intel·ligents amb geolocalitzadors o balises.
Aparells GPS de lloguer per dies al parc nacional d'Aigüestortes
El parc nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, amb una orografia d'alta muntanya i cims que superen els 3.000 metres d'altura, disposa de moltes zones sense cobertura telefònica. Per aquest motiu té a disposició dels visitants que ho desitgin el lloguer d'aparells GPS que permeten fer trucades al 112 sense cobertura. Aquests aparells es poden llogar per dies a les oficines del Parc i permeten, encara que no es tingui cobertura, poden fer trucades d'emergència per comunicació via satèl·lit, cosa que permet enviar missatges de socors i la ubicació en cas d'emergència.
Trucades al 112
Quan es truca al 112 si es té cobertura de la nostra companyia, cap problema, el 112 rebrà la trucada, farà una sèrie de preguntes per identificar la tipologia de servei que és i s'activa automàticament un sistema de localització per ubicar aquest mòbil.
Si no es té cobertura de la nostra companyia, però sí d'una altra companyia podràs fer igualment la trucada, però amb el hàndicap que si aquesta trucada es talla o es queda sense cobertura la persona que dona l'avís, ningú podrà tornar a posar-se en contacte amb aquesta persona via telèfon: ni Bombers, ni Mossos, ni SEM. Aquest fet dificulta alguns dels serveis, ha lamentat Martínez.
Per evitar aquesta situació, que ocasiona als serveis d'emergències complicacions en alguns rescats, l'inspector Martínez ha reconegut que la situació actual és aquesta i ha parlat de la possibilitat d'estudiar que es puguin autoritzar certs números de telèfon d'emergències perquè puguin fer la retrucada a l'alerta tot i que la persona no tingui cobertura. Això segurament comportaria modificacions legals i tecnològiques per poder retrucar durant un temps limitat a un telèfon que hagi trucat a través d'una companyia que no és la pròpia de l'usuari.
Per tot, els serveis d'emergències sempre intenten mantenir la trucada amb l'afectat fins que els equips arriben al lloc. Per això, sempre demanen a la persona que en cas que la trucada es talli torni a trucar al 112, perquè la tecnologia no permet trucar a un telèfon que no té cobertura.
