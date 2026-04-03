Dir-se Manresa, Berga o Igualada: saps quanta gent duu per cognom les grans ciutats de la Catalunya Central?
El cognom Manresa, el 1.588è més comú a Catalunya, s'estén més a les Garrigues que al Bages
Només 12 persones a Catalunya comparteixen el cognom Moià, derivat de la capital del Moianès
L'actriu Teresa Manresa i el fotògraf Joaquim Manresa (Kim Manresa) comparteixen amb gairebé 1.200 catalans més el nom de la capital del Bages com a cognom. En la majoria dels casos, però, la seva relació amb la ciutat és només el llinatge. Com en el cas de Martorell i la resta de capitals de la Catalunya central: Igualada, BergaSolsona i Moià. Aquests són cognoms toponímics i originàriament servien per indicar el lloc de procedència de qui els duia: qui es deia Manresa, era algú que venia del cor del Bages.
El de Manresa no és un cognom freqüent. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), ocupa el lloc 1.588è del rànquing català, que encapçalen García, Martínez i López. Són 1.179 persones en total, de les quals 619 el tenen com a primer cognom i 560 més com a segon. I la comarca on és més freqüent, curiosament, és lluny de la Catalunya central, a les Garrigues on és el 63è cognom més habitual.
El cognom Berga és encara menys comú. Està situat a la 1692a posició del rànquing català amb 1.095 persones que es diuen així. Entre els personatges coneguts que l'han dut hi ha dos pintors de la Garrotxa: Josep Berga i Boix i el seu fill, Josep Berga i Boada. Ambdós van ser nascuts precisament a la comarca on el cognom Berga és més freqüent: hi ostenta la 98a posició.
El cognom Igualada és encara menys comú, amb només 148 persones que el portin actualment a Catalunya. Així, està situat a la 8.964a posició del rànquing català. La comarca on és més freqüent és el Montsià, però no hi ocupa una posició gaire elevada, concretament la 1450a.
El curiós cas del cognom Moià: només 12 persones el porten actualment
Un cognom curiós és el de la Capital del Moianès, únicament hi ha 12 persones registrades a tota Catalunya que el portin. Moià ocupa la 50.818a posició del rànquing català, amb només 5 persones que el tenen com a primer cognom i 7 com a segon. Totes residents a la comarca del Pla d'Urgell.
Solsona i Martorell, cognoms amb més presència
Els cognoms Solsona i Martorell són més freqüents que Manresa i els podem veure més presents en figures conegudes. L’exdiputat Salvador Milà i Solsona i l’esquiador de fons Vicenç Vilarrubla i Solsona comparteixen el 546è cognom més comú a Catalunya. Hi ha 3.542 persones amb aquest cognom, gairebé el triple que amb Manresa, de les quals 1.748 persones que el tenen com a primer i 1.794 com a segon. La comarca on és més habitual és el Pla d'Urgell.
El cognom de Joanot Martorell, l’escriptor Valencià autor de Tirant lo Blanc és el més habitual a Catalunya d’entre els esmentats anteriorment. Gairebé 2.000 catalans es diuen Martorell de primer cognom i més de 2.000 de segon, situant-lo a la 477a posició i a la 134a de la comarca del Priorat és on és més freqüent.
Curiosament, cap dels cognoms esmentats és el més habitual a la seva comarca. Això demostra com amb el pas del temps, la mobilitat de la població ha desdibuixat el vincle directe entre nom i territori. Realment on hi ha més gent amb cada cognom (no en proporció sinó en quantitat) és al Barcelonès, a excepció del cas de Moià tret que només el tenen 12 persones en total i totes viuen a la mateixa comarca.
Subscriu-te per seguir llegint
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- C-55: una ampliació per capítols abocada a l’estrenyiment
- La novel·la de la qual tothom parla (i que no podràs agafar de la biblioteca)
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- L'artistòcrata i tenista que va deixar-ho tot per fer-se monjo en un santuari del Solsonès