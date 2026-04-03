L’expectació per la Processó del Divendres Sant desborda el carrer

Una multitud ha seguit la desfilada iniciada a la basílica de la Seu i que ha transitat pel nucli històric de la ciutat amb una gran expectació ciutadana

L’expectació per la Processó del Divendres Sant desborda el carrer

L’expectació per la Processó del Divendres Sant desborda el carrer

L’expectació per la Processó del Divendres Sant desborda el carrer / Oscar Bayona

Toni Mata i Riu

Toni Mata i Riu

Manresa

Lenta, però amb pas ferm i fidel, la Solemne Processó del Divendres Sant ha convocat avui novament una multitud al nucli històric de Manresa. Els passos, els balls i la música s'han apoderat de carrers i places en una nova demostració que la iniciativa de fa un quart de segle en recuperar la tradició va ser un encert.

La ciutadania ha col·lapsat la Baixada de la Seu per veure sortir de la basílica els passos de les confraries després de l’arribada dels Armats de Manresa, que han complert amb el ritual de donar tres cops a la porta. El 'Notice Templum' del Manaia de la formació romana ha antecedit l’'Apertio Templum' i el 'Salutat' dels Arrengladors de la Processó i el Confrare Major i el ritual ha disparat la devoció, l’expectació i la curiositat.

La desfilada religiosa ha transitat per Vallfonollosa, cap a Valldaura, des d’on ha iniciat el retorn a la Seu. Com l’any passat, el Pas de la Hermandad Nuestra Señora de la Esperanza Macarena ha tingut l’acompanyament musical de l’Associació Sagrada Família de Cornellà.

La prèvia de la Processó ha anat a càrrec, com és preceptiu cada any, de la Dansa de la mort i la presentació d’honors del Maniple dels Armats al Governador de la Minorisa romana. Dos rituals que han congregat centenars de manresans a la plaça Sant Domènec, primer amb un sol primaveral que recomanava buscar seient amb ombra i, després, quan l’astre ja quedava amagat rere l’edifici del Conservatori, en un ambient agradable colrat per la pompa cerimoniosa dels soldats i el repic intimidant dels timbals. Un viu contrast entre el silenci i la lentitud del ball de les calaveres i l’ostentació de l’exèrcit imperial. Alhora, però, els dos moments oferien al públic la lliçó definitiva de l’experiència humana, la indefensió de l’individu davant l’evidència de la seva condició mortal i enfront del poder de la col·lectivitat que el subjuga.

