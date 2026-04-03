Manresa reforça els dispositius de seguretat per a les celebracions religioses durant la Setmana Santa
A tot Catalunya s'han reforçat el sistemes de seguretat, segons es va decidir a la darrera reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista de Catalunya
Manresa ha posat més efectius a vetllar per la seguretat per a les celebracions religioses durant la Setmana Santa.
Així es va aconsellar en la darrera reunió del Gabinet de Coordinació Antiterrorista de Catalunya, feta dimarts de la setmana passada, i presidida per la consellera d'Interior, Núria Parlon. En aquest marc es va acordar reforçar els dispositius de seguretat vinculats a les celebracions religioses, les aglomeracions de persones a la via pública i els principals nodes de transport, davant l’increment previst de turistes i de l’elevada afluència a l’espai públic durant aquests dies.
En aquest sentit, es potenciaran els operatius i els patrullatges per garantir el desenvolupament segur dels actes religiosos i per assegurar la protecció en aquells espais on es preveu una major concentració ciutadana.
En el cas de la Processó de Manresa, la Policia Local de la capital del Bages augmentarà en 10 agents el dispositiu habitual que ja es desplega en aquesta ocasió, així com Mossos d’Esquadra també és previst que posin al carrer un dispositiu adaptat a les circumstàncies. Tot i això, en aquest cas no s’ha volgut facilitar l’abast del mateix.
Aquest reforç policial ja es va començar a fer diumenge passat, Diumenge de Rams, durant la processó del silenci, malgrat que l’objectiu és assegurar sense que això pugui causar un trasbals als participants.
Aquesta mesura no és única de Manresa, sinó que s’activa a tot el país, i és que cal adaptar al nou context global les mesures vigents de prevenció, protecció i resposta antiterrorista desplegades arreu del territori.
Durant la reunió, que va comptar amb la participació del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, i del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, el bagenc Miquel Esquius, també es va destacar que, en l'actual escenari bèl·lic, les forces i cossos de seguretat continuen sent un objectiu potencial d'interès per a possibles atemptats terroristes. Continuen activades, a més, les mesures excepcionals de reforç aprovades l'octubre del 2023 en relació amb els interessos d'Israel i de la comunitat jueva.
