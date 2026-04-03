Mor Glòria Riera Franch, mare de l’exalcalde de Manresa Jordi Valls
La vetlla i el funeral es faran aquest dissabte, de 9 a 12 del migdia, al tanatoni Mémora de Manresa
Manresa
Glòria Riera Franch, mare de l’exalcalde de Manresa i actual regidor a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Valls Riera, va morir el passat dijous a l’edat de 96 anys. La vetlla es farà aquest dissabte, de 9 a 12 del migdia, al tanatoni Mémora de Manresa, a la zona del Congost, i el funeral es farà a continuació, a les 12 del migdia, a la sala de l’oratori.
Riera era mare de 4 fills, i ja era besàvia de set besnets. Era vídua de Ricard Valls Marquès, que va morir el 21 de desembre de 2012. n
