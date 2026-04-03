Queixes al barri de les Cots de Manresa pel mal estat de camins i presència d'aigües brutes
Insisteixen que es produeixen accidents perquè, sobretot després de les pluges, hi ha trams en pèssimes condicions
Veïns del sector de les Cots de Manresa alerten de la perillositat pel mal estat de camins d’aquest àmbit de la ciutat que es troba en el límit de l’espai urbanitzat i el rural.
A banda de la reivindicació d’una passarel·la que els connecti amb la zona de supermercats del polígon dels Dolors i de recuperar el servei de bus pel camí dels Tovots, consideren que, sobretot després de les pluges, ha augmentat la perillositat en tot de camins de terra que literalment “es desfan”.
Els trams mes compromesos i que han provocat problemes amb els vehicles que hi circulen és la zona compresa entre cases de cal Closa (a llevant de la casa seguin rec que ve de Pistes Manresa) i entre cal Closa i Cal Planell, just del pas inferior de la ronda nord de Manresa i paral·lel a aquesta pel nord.
Trams "enfonsats"
Són camins de terra ( en el cas de cal Closa ha degenerat en un simple corriol) i la resta són camins amb grava, mal o gens mantinguts i en els quals hi ha trams “enfonsats”.
Fins i tot asseguren que “han caigut cotxes, furgonetes i alguna moto” en els vorals i que “hi ha camins que el GPS diu que són transitables i, en realitat, no ho són”.
Especialment conflictius són el tram situat entre cal Closa i cal Planell, amb vials i camins que haurien de comunicar les Cots, Tovots i Guix, i el tram paral·lel a la ronda nord Manresa “precàriament encintat i sense cap protecció ni tanca”.
Afegeixen que el tram al costat de llevant de cal Closa, “els mateixos veïns l’eviten” i es pot observar que hi ha vegetació que ha envaït el camí. El resultat “una furgoneta i un Seat Leon bolcats fa poques setmanes. Es tracta de punts que no és que siguin negres, sinó directament oblidats”.
Afegeixen a aquesta situació la presència d’aigües brutes amb les deixalles a la vista que hi circulen sense que aquesta situació sembli que preocupi, malgrat la seva insalubritat.
