Singular Via Crucis a Manresa dins d’un refugi antiaeri
A l’interior de la construcció de la Guerra Civil, al costat de l’escola Renaixença, s’han aplegat una trentena de persones per compartir el camí del dolor amb els que pateixen
El so de les bombes franquistes que escoltaven els manresans durant la Guerra Civil i el record dels morts que van causar s’ha anat esmorteint amb el pas del temps, però ha tornat a ressonar avui dins les consciències dels participants al Via Crucis celebrat per la Comunitat de Sant Egidi al refugi antiaeri de la Renaixença per acostar-se al patiment de les persones flagel·lades per les guerres i la fam.
Mentre a l’exterior es començava el recordatori de totes les creus d’aquest món i es donava un testimoni de pau, al pati de l’escola, situat just a sobre, joves jugaven a futbol i al carrer s’escoltava rap barrejat amb el motor d’una motocicleta.
Sense cobertura
Un cop a l’interior dels gruixudíssims murs que no deixaven passar la cobertura telefònica, que els assistents no han trobat a faltar gens ni mica, ha començat el recorregut físic i espiritual de l'itinerari de Jesucrist des del moment que va ser condemnat a mort fins a la seva crucifixió i sepultura.
En una de les cambres, il·luminada per una solitària bombeta i la llum que retallava sobre la paret l’ombra d’una creu de fusta, la música, els càntics i la paraula han acompanyat la projecció de les colpidores imatges de guerra, detinguts, destrucció, violència policial, una presó, una pastera, infants passant fred, migrants com sardines en llauna dintre d’una pastera, captaires, refugiats, ferits, condemnats a mort i el filferro d'espines de camps de concentració.
“Quan dormim el mal avança”, han compartit membres de la Comunitat de Sant Egidi, que han evocat les ensenyances de no combatre la violència amb la violència i han plantejat lligams entre la corrupció i la dictadura del materialisme, tot recordant que la indiferència és còmplice de la violència. Un cop a l’exterior, el sol lluïa amb força per ponent.
