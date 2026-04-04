El futbol, les sèries infantils i les figures d'autor marquen tendència en les mones a Manresa
La figura de xocolata d’en Lamine Yamal ha arrasat a forns i pastisseries, però també han tingut èxit les K-Pop, així com les mones tradicionals de nata, trufa o fruita
Les mones de Pasqua tornen a omplir aparadors i obradors a Manresa en una campanya que, lluny de perdre força, ha tingut més vitalitat que mai. Al Forn de Cabrianes, la directora Rosa Maria Abadal té clar que “les clàssiques de mantega i fruita, d’ou filat o caputxina no hi poden faltar”. Tot i això, sovint les presenten decorades amb figures de xocolata, des d’ous i gallines fins a personatges populars. Aquest any la seva mona tradicional de forner ha estat reconeguda amb el 3r premi al concurs de “La Millor Mona de Pasqua”. Té una base de massa mare, com un brioix, amb matafaluga i, al mig, hi porta un ou dur, que segons explica Abadal “significa el final de la Quaresma i antigament hi posaven tants ous com anys tenia el fillol; ha estat amb els anys que ha anat evolucionant amb nates, mantegues, cremes…”, però originàriament es feia així.
L’obrador del Cigne, dirigit per David Pérez Blaya, destaca l’èxit de les seves “figures d’autor”, elaboracions complexes que comencen a dissenyar-se just després de Reis. Aquest any, han tingut una gran acollida els seus animals construïts a partir d’ous i esferes de xocolata, com dinosaures, pingüins o zebres. Però, al mateix temps, continuen triomfant les mones de nata i trufa amb crema cremada, meitat mantega i meitat fruita, mantega sola o les d’ou filat. “Les figures d’autor les hem esgotat fa dies”, explica Pérez, cosa que evidencia l’alta demanda i la dificultat de reposar-les per la seva complexitat.
Novetat i tradició
Pel que fa a les tendències, hi ha un consens clar: el futbol i els referents de sèries infantils de televisió marquen el ritme. Al Forn d’en Pep, la responsable de la botiga Lourdes Basora assenyala que “el Barça s’emporta la palma”, amb una menció especial per Lamine Yamal, la figura més demanada aquest any. Les K-Pop també han triomfat. En aquest obrador, han apostat per novetats com ous de xocolata farcits de llaminadures, o bé, una creació nova ha estat una moto de xocolata blanca.
Més enllà de les formes i els sabors, tots els professionals coincideixen a posar en valor l’elaboració artesanal. “Cada mona la fa unes mans, no hi ha cap màquina que faci pastissos com els pastissers que les decoren una a una”, reivindica Abadal. Aquest procés implica dies de preparació: des de la xocolata, que es comença a treballar després de Nadal, fins als pans de pessic i farcits que s’elaboren a última hora per garantir la frescor.
La intensitat de la campanya es concentra sobretot el diumenge i dilluns de Pasqua, els dies més forts de vendes. Tot i això, al Forn de Cabrianes expliquen “un fet una mica curiós": també reben encàrrecs abans i després d’aquestes dates. En general, les previsions per aquest 2026 són optimistes: tant al Forn de Cabrianes com a El Cigne o al Forn d’en Pep apunten a una campanya millor que la de l’any passat, amb un augment dels encàrrecs en els dies previs.
L’element que es manté intacte, sens dubte és la tradició. Tots els establiments coincideixen a dir que el costum de regalar la mona de padrí a fillol continua ben viu. “Es viu moltíssim”, afirma Abadal, que ho vincula a les tradicions locals com les caramelles, i David Pérez ho acaba de confirmar, tot i subratllar que “cal seguir remant perquè es conservin les tradicions”.
