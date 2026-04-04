Un incendi crema la planta superior d'una barraca i 500 metres quadrats de canyar a la C-37z, a Manresa
El foc s'ha produït aquesta matinada i ha mobilitzat dues dotacions de Bombers
No s'han registrat ferits, només danys materials
Els Bombers de la Generalitat han apagat aquesta matinada un incendi que ha cremat la planta de dalt d’una barraca i 500 metres quadrats de canyar a la carretera C-37z, al punt quilomètric 94,7, prop de l’estació de servei Petrocat. No s’han registrat ferits.
El cos de Bombers ha rebut l’avís a les 2.06 hores i s’hi ha desplaçat amb dues dotacions, que han extingit les flames. El foc ha afectat la planta superior d’una barraca de dos pisos situada al costat del canal, així com 500 metres quadrats de canyar proper.
