Més d’un any sense que el transport urbà passi pel camí dels Tovots de Manresa després que bolqués un bus
L'accident es va produir un diumenge a la tarda amb la conductora i un únic passatger dins del vehicle
El 9 de març de l'any passat va bolcar al camí dels Tovots, de Manresa, un bus urbà que sortosament no va causar ferits de gravetat ni al conductor ni a l’únic passatger que en aquell moment hi viatjava. El vial estava en mal estat i s'havia anat enfonsant d'una banda. Més d'un any després es manté una ruta alternativa després que s'anul·lés la parada Guillem Catà-Cots de la Línia 5 per evitar el tram afectat.
Era un diumenge a la tarda. L'accident va tenir lloc a les 17.48 h i dues persones van resultar ferides lleus. Era la conductora i l'únic passatger, que van quedar atrapats dins del vehicle, i van haver de ser excarcerats pels Bombers pel vidre davanter. L'autobús de la línia L5, que uneix Sant Pau, Dolors i Viladordis, va quedar bolcat lateralment després de caure un metre i mig.
Millores
La intervenció posterior de l'Ajuntament va consistir en la substitució del talús de terra per un mur d'escullera de pedra, al llarg de 60 metres de longitud. Posteriorment, es va consolidar la base del camí i es va pavimentar tot l'àmbit d'actuació amb aglomerat asfàltic. L’actuació es va completar amb millores en altres punts malmesos del vial. Posteriorment també es van posar baranes.
L’Ajuntament de Manresa ha mantingut que el bus urbà passarà pel camí dels Tovots si hi pot garantir la seguretat.
